vitaliy_berdinskikh написав:А вот подорожавшие в 10-ро билеты визейра - это увы, факт.
Та ладно. Кава у Відні все ще доступна)) Не 10€, як було позаминулого року, але 16€, то не в 10-ро.))
В нормальные времена из Харькова в Вену таких цен не было. Самое дешевое что удавалось поймать в низкий сезон - 700-800 гривен. Средняя же цена была примерно 1000-1500 гривен. За 10 евро было полно билетов в Польшу.
Так что 500 гривен в Вену это можно даже в переможеньку записать, правда толку если все равно кроме единичных заробитчан никто в Вену полетелеть не может.
А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:В нормальные времена из Харькова в Вену таких цен не было.
Якщо за нормальні вважати невисокий сезон 19-го, то по 282грн літав особисто,тому точно були:)) Звичайно, що у високий сезон ціни були вищі.
vitaliy_berdinskikh написав:А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам.
Без паспорта вакцинації чи обхідних шляхів сумніваюся, що раніше 22-го року туристам відкриється Європа. В самого бонуси Wizz за відмінені літні рейси лежать мертвим грузом і висока ймовірність, що долежать до кінця терміну дії й підуть на благодійність))