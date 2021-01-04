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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2546254725482549>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:48

  stryzhko написав:
vitaliy_berdinskikh написав:А вот подорожавшие в 10-ро билеты визейра - это увы, факт.

Та ладно. Кава у Відні все ще доступна))
Не 10€, як було позаминулого року, але 16€, то не в 10-ро.))
Зображення

В нормальные времена из Харькова в Вену таких цен не было. Самое дешевое что удавалось поймать в низкий сезон - 700-800 гривен. Средняя же цена была примерно 1000-1500 гривен. За 10 евро было полно билетов в Польшу.

Так что 500 гривен в Вену это можно даже в переможеньку записать, правда толку если все равно кроме единичных заробитчан никто в Вену полетелеть не может.

А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:10

  Starikan написав:
  ЛАД написав:....
P.s. Вопрос. Что с сайтом? Очень медленно грузится.
Или это только у меня?

Может, провайдер? У меня весь декабрь + 1 января отвратительно работал Триолан, интернет приходилось брать со смартфона. Сейчас всё нормально.

У меня тоже Триолан. Проблем не было. Только с данным сайтом 02.01. Сейчас нормально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:19

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал.
Что можно сказать.
1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.
2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить.

"Дыма без огня не бывает?" :wink:
https://facebook.com/anticor.kharkiv/po ... 927543348/
https://biolik.com.ua/informpovidomlennya/
https://biz.liga.net/all/all/novosti/fa ... medvedchuk

Спасибо за информацию.
Не понятно только, как она связана с моим постом.
Такая ситуация уже второй раз.
Очень прошу не подвязывать свои посты к моим, когда они совершенно не связаны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:08

  vitaliy_berdinskikh написав:В нормальные времена из Харькова в Вену таких цен не было.

Якщо за нормальні вважати невисокий сезон 19-го, то по 282грн літав особисто,тому точно були:))
Зображення
Звичайно, що у високий сезон ціни були вищі.

  vitaliy_berdinskikh написав:А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам.

Без паспорта вакцинації чи обхідних шляхів сумніваюся, що раніше 22-го року туристам відкриється Європа.
В самого бонуси Wizz за відмінені літні рейси лежать мертвим грузом і висока ймовірність, що долежать до кінця терміну дії й підуть на благодійність))
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:20

Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Одесском горсовете сообщили, что вчера в городе провели 86 ПЦР-тестов на «ковид», а ИФА – ни одного.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Lady_N написав:Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?


Так, скорее всего, говорят сегодня было селекторное совещание в Офисе президента, и так предварительно решили. Но объявят через пару дней, хотят ещё подстраховаться и понаблюдать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:28

  freeze написав:В Одесском горсовете сообщили, что вчера в городе провели 86 ПЦР-тестов на «ковид», а ИФА – ни одного.

А зачем нам тесты? Врачи уже научились ставить диагноз на глаз - всё как и в случае диагностики гриппа. Жена простыла перёд НГ, сегодня выпихал таки к врачу - та послушала .... и написала ОРВИ.

Если мне осенью в платной хотя бы флюрографию и клин.анализ крови сделали для уверенности что это бронхит, а не модно заболевание, -- жене в бесплатной даже этого не сделали.

Украина готова до імітації боротьби з коронавірусом шляхом поширення локдаунів на малий та середній бізнес. :mrgreen:

Хороший клип в другой ветке подкинули
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
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