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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:46
freeze написав:
В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
ТОП-пранк который вышел из-под контроля
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