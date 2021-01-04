RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2546254725482549

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:46

  freeze написав:В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

ТОП-пранк который вышел из-под контроля :mrgreen:
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13689
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7497 раз.
Подякували: 3597 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2546254725482549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, stm, unlock, vitaliian і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7351 1713360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.