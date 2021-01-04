ТОП-пранк который вышел из-под контроля
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:46
ТОП-пранк который вышел из-под контроля
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 05 січ, 2021 05:59
U.K. scientists worry vaccines may not protect against coronavirus variant found in South Africa
Variant first seen in South Africa has mutations in spike protein used to infect human cells.
Вірус проти вакцин хто кого.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:13
Ukrainian
Южноафриканцы ещё пишут, что этот штамм, вроде, больше, чем старый, поражает молодых.
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:15
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:14
Я так розумію у вас дуже великий досвід в царині вірусології в порівнянні з досвідом Надії Михайлівни щоб робити такі висновки. Не поділитесь своїми регаліями?
Чи просто будь який фахівець що не падає ниць перед "смертельним вірусом" не благає слізно носити маски, сидіти вдома та колотись сирими вакцинамми перетворється в "околознающую бабку" і викликає у вас фрустрацію? Останнє, до речі, може пригнічувати когнітивну функцію, тоді все здається "потоком сознанія".
Дайате, будь ласка, таймкоди на конкретні тези та цитати що призвели на таку дивну реакцію, будемо розбирати. Дякую.
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
У Португалії медсестра померла через два дні після щеплення вакциною від COVID-19
У Мексиці лікар потрапила в реанімацію після вакцинації від COVID-19
Ще один лікар потрапив у реанімацію після вакцинації від COVID-19 (Греція)
І це лише новини за 03-04 січня...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04
Те кто привьются ГМО-вакциной получат ещё и дополнительную защиту - на них никогда больше не сядет ни один комар, а мухи перестанут приближаться минимум на 2 метра.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:08
О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:16
Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
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