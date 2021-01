Додано: Вів 05 січ, 2021 05:59

freeze написав: В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

U.K. scientists worry vaccines may not protect against coronavirus variant found in South AfricaVariant first seen in South Africa has mutations in spike protein used to infect human cells.Вірус проти вакцин хто кого.