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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2547254825492550>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:46

  freeze написав:В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

ТОП-пранк который вышел из-под контроля :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 05:59

  freeze написав:В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

U.K. scientists worry vaccines may not protect against coronavirus variant found in South Africa

Variant first seen in South Africa has mutations in spike protein used to infect human cells.

Вірус проти вакцин хто кого.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:13

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Южноафриканцы ещё пишут, что этот штамм, вроде, больше, чем старый, поражает молодых.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:15

  freeze написав:В Англии вводят тотальный локдаун. Жители смогут выходить из дома лишь на прогулку, к врачу или в магазин. Большинство школ будет работать на удаленке. Новые ограничительные меры вводятся на всей территории Англии с полуночи, заявил премьер-министр Борис Джонсон.


andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:14

  komp написав:
  andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю:
Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук

Посади у НАН України:
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів
Старший науковий співробітник

Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?

Я так розумію у вас дуже великий досвід в царині вірусології в порівнянні з досвідом Надії Михайлівни щоб робити такі висновки. Не поділитесь своїми регаліями?
Чи просто будь який фахівець що не падає ниць перед "смертельним вірусом" не благає слізно носити маски, сидіти вдома та колотись сирими вакцинамми перетворється в "околознающую бабку" і викликає у вас фрустрацію? Останнє, до речі, може пригнічувати когнітивну функцію, тоді все здається "потоком сознанія".
Дайате, будь ласка, таймкоди на конкретні тези та цитати що призвели на таку дивну реакцію, будемо розбирати. Дякую.
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:

У Португалії медсестра померла через два дні після щеплення вакциною від COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/styler/portugali ... 86463.html

У Мексиці лікар потрапила в реанімацію після вакцинації від COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/news/meksike-vra ... 71580.html

Ще один лікар потрапив у реанімацію після вакцинації від COVID-19 (Греція)
https://www.rbc.ua/ukr/styler/eshche-od ... 69178.html

І це лише новини за 03-04 січня...
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04

  andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:

У Португалії медсестра померла через два дні після щеплення вакциною від COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/styler/portugali ... 86463.html

У Мексиці лікар потрапила в реанімацію після вакцинації від COVID-19
https://www.rbc.ua/ukr/news/meksike-vra ... 71580.html

Ще один лікар потрапив у реанімацію після вакцинації від COVID-19 (Греція)
https://www.rbc.ua/ukr/styler/eshche-od ... 69178.html

І це лише новини за 03-04 січня...

Те кто привьются ГМО-вакциной получат ещё и дополнительную защиту - на них никогда больше не сядет ни один комар, а мухи перестанут приближаться минимум на 2 метра. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:08

  andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:


О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
І це лише новини за 03-04 січня...

3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:16

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:


О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.


Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Пон 04 січ, 2021 21:56
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