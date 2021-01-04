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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:24
stryzhko написав:
andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
І це лише новини за 03-04 січня...
3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.
3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:34
andriykulyk76 написав: freeze написав: andriykulyk76 написав:
Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.
Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
Странно, почему вы не выступаете против уколов диклофенака и витамина B12 при радикулите. Там аллергических реакций на два порядка больше, и людей после этих уколов умерло гораздо больше. А некоторые говорят даже бесследно исчезли.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:40
andriykulyk76 написав:Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете))
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