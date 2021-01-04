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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2547254825492550 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 48 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 107 Додано: Вів 05 січ, 2021 09:24 stryzhko написав: andriykulyk76 написав: Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:

І це лише новини за 03-04 січня...

3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння. 3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.



3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь. 3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 302 З нами з: 14.12.16 Подякував: 30 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 09:34 andriykulyk76 написав: freeze написав: andriykulyk76 написав: Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива: Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:



О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации. О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.



Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині. Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.



Странно, почему вы не выступаете против уколов диклофенака и витамина B12 при радикулите. Там аллергических реакций на два порядка больше, и людей после этих уколов умерло гораздо больше. А некоторые говорят даже бесследно исчезли. Странно, почему вы не выступаете против уколов диклофенака и витамина B12 при радикулите. Там аллергических реакций на два порядка больше, и людей после этих уколов умерло гораздо больше. А некоторые говорят даже бесследно исчезли. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19754 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4717 раз. Подякували: 7456 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 09:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире andriykulyk76 написав: Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.

Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете)) Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете)) stryzhko Повідомлень: 1572 З нами з: 04.10.16 Подякував: 359 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2547254825492550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 04 січ, 2021 21:56