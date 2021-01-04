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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2547254825492550

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:24

  stryzhko написав:
andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
І це лише новини за 03-04 січня...

3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.


3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:34

  andriykulyk76 написав:
  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:


О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.


Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.


Странно, почему вы не выступаете против уколов диклофенака и витамина B12 при радикулите. Там аллергических реакций на два порядка больше, и людей после этих уколов умерло гораздо больше. А некоторые говорят даже бесследно исчезли.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andriykulyk76 написав:Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.

Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете))
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