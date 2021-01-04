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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:24
stryzhko написав:
andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
І це лише новини за 03-04 січня...
3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.
3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:34
andriykulyk76 написав: freeze написав: andriykulyk76 написав:
Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.
Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
Странно, почему вы не выступаете против уколов диклофенака и витамина B12 при радикулите. Там аллергических реакций на два порядка больше, и людей после этих уколов умерло гораздо больше. А некоторые говорят даже бесследно исчезли.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:40
andriykulyk76 написав:Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете))
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:05
freeze написав:
Странно, почему вы не выступаете против уколов диклофенака и витамина B12 при радикулите. Там аллергических реакций на два порядка больше, и людей после этих уколов умерло гораздо больше.
Почну виступати коли проанонсують дискримінації тих хто не вколовся з ампул "диклофенака и витамина B12". А так, мене це мало обходить доки це добровільно.
freeze написав:
А некоторые говорят даже бесследно исчезли.
Хто говорить? Дасте лінк? Чи знову "шурин из Чикаго"?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:10
stryzhko написав:
andriykulyk76 написав:Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете))
Не дай бог! Дарую свою дозу вам, коліться самі!
Якщо серйозно - вже прехворів цим грві, не бачу смислу заморочуватись.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:19
andriykulyk76 написав:
А так, мене це мало обходить доки це добровільно.
Как будто вас кто-то заставляет вакцинироваться, там желающих на полгода в очереди, если не на год, чего вы так за это переживаете, непонятно.
andriykulyk76 написав:
Хто говорить? Дасте лінк? Чи знову "шурин из Чикаго"?
Те же источники, что и про пропавшую без вести после вакцинации медсестру. Похищает же их одна бригада рептилоидов, они и сливают инфу через телеграмм )))
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:26
andriykulyk76 написав: stryzhko написав:
andriykulyk76 написав:Це лише те що просочилося в пресу. Хто зна скільки таких випадків насправді. Цікаво що в усіх смертях та ускладеннях фігурує саме Pfizer (Тіффані теж, до речі, саме Пфазером кололась коли знепритомніла і пізніше безслідно зникла). На моїй пам'яті жодного такого випадку по будь якій іншій вакцині.
Тоді спіть спокійно. До нас вона точно не потрапить. Sanovac, Astrazeneka чи від Sanofi в наступному році собі вколете))
Не дай бог! Дарую свою дозу вам, коліться самі!
Якщо серйозно - вже прехворів цим грві, не бачу смислу заморочуватись.
Так уколами эта тема не закончится.
Сначала всех проколят, распилят бабло.
Потом, когда это бабло закончится, выяснится, что (например) вакцина не даёт нужный иммунитет, или имеет не длительный эффект, и её нужно регулярно повторять (это просто мечта фармацевтов), или найдётся новый короно-ковид-21-22-23.
Т.е. линия "курячего-свинячего гриппа, sars, mers, короны-19" - будет продолжена и дальше
Параллельно можно проводить новые социальные эксперименты по ограничению перемещения или свободы, под лозунгом "а то вирус нападьот"
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:42
andriykulyk76 написав: stryzhko написав:
andriykulyk76 написав:Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
І це лише новини за 03-04 січня...
3 випадки з 1млн вакцинацій, то навіть менше статистичної похибки, а не криваві жнива)). Тут 20тис. смертей в день тих, кому вакцина не дісталася для порівняння.
3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих
. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь
.
Так 36 или 112000 вакцинацій?..
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:58
freeze написав: andriykulyk76 написав:
Вакцина Pfizer продовжує свої криваві жнива:
О, ужас, один человек умер по причине скорее всего несвязанной с вакцинацией через два дня после. При этом сделано более трёх миллионов вакцинаций. Вы хоть представляете сколько человек умрёт в трёх миллионом Киеве в ближайшие два дня, в городе где не сделали ни одной вакцины. Очевидно, что "кровавая" вакцина Пфайзер резко уменьшает вероятность смерти, даже в ближайшие два дня после вакцинации.
Это другое (с) это не кровавый Ковид а демократическая вакцина .
Обратно горы трупов ?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:01
_hunter написав: andriykulyk76 написав:
3 випадки - це те що потрапило в пресу за 2 дні. Десь з тиждень тому я наводив статистику CDC - серйозні ускладнення у 1 з 36 провакцинованих
. Це на основі данних 112000 вакцинацій якщо не помиляюсь
.
Так 36 или 112000 вакцинацій?..
112000 общее количество
на 37 уколов в ж*** 1 укол будет с большими последствиями для здоровья
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