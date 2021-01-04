Так...роздуми...
change_pm написав:Взагалі я дуже песимістично дивлюсь на те, що відбувається в світі....
Все більше укріплюсь в думці, що з тутешніх дописувачів і читачів більшість настигне сумна доля і не через 30-50 років, а набагато скоріше ...
Чи від корони-19, чи корони-20...25 (яка там буде), чи від техногену і потенційних воених дій, чи природної катастрофи....
Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...
Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...
Короче кажучи, всім здоров"я і позитиву