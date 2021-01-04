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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2548254925502551

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:08

  ЛАД написав:Ukrainian
Южноафриканцы ещё пишут, что этот штамм, вроде, больше, чем старый, поражает молодых.

Так...роздуми...
  change_pm написав:Взагалі я дуже песимістично дивлюсь на те, що відбувається в світі....

Все більше укріплюсь в думці, що з тутешніх дописувачів і читачів більшість настигне сумна доля і не через 30-50 років, а набагато скоріше ...

Чи від корони-19, чи корони-20...25 (яка там буде), чи від техногену і потенційних воених дій, чи природної катастрофи....

Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...

Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...

Короче кажучи, всім здоров"я і позитиву :)
change_pm
 
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