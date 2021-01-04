freeze написав:Как будто вас кто-то заставляет вакцинироваться, там желающих на полгода в очереди, если не на год, чего вы так за это переживаете, непонятно.
Анонсовано апартеїд. Коли його запроварять (через рік чи через два) вже не так важливо. Що тут не зрозуміло?
freeze написав:Те же источники, что и про пропавшую без вести после вакцинации медсестру. Похищает же их одна бригада рептилоидов, они и сливают инфу через телеграмм )))
Далися вам ті рептилоїди, ну буквально через пост згадуєте, лЮбов? По медсестрі. Ваше раціональне пояснення чому після першого укола Пфазером медсестра перестала виходити в свій інстаграм: https://www.instagram.com/tiffany_dover_/? Чому після скандальної вакцинації CHI Memorial в якій це відбулося видалив свою сторінку з FB?
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change_pm Правильні роздуми . Ноосфера все більше намагається врятувати сама себе . І людство в ній - тільки частина , причому дуже велика частина його тупо споживає і знищує все навколо . Будь-який організм хоче жити здоровим ...
andriykulyk76 написав:Далися вам ті рептилоїди, ну буквально через пост згадуєте, лЮбов? По медсестрі. Ваше раціональне пояснення чому після першого укола Пфазером медсестра перестала виходити в свій інстаграм: https://www.instagram.com/tiffany_dover_/? Чому після скандальної вакцинації CHI Memorial в якій це відбулося видалив свою сторінку з FB?
Пояснення тільки одне, і на всі випадки життя:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.