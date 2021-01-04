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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2549255025512552>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:08

  ЛАД написав:Ukrainian
Южноафриканцы ещё пишут, что этот штамм, вроде, больше, чем старый, поражает молодых.

Так...роздуми...
  change_pm написав:Взагалі я дуже песимістично дивлюсь на те, що відбувається в світі....

Все більше укріплюсь в думці, що з тутешніх дописувачів і читачів більшість настигне сумна доля і не через 30-50 років, а набагато скоріше ...

Чи від корони-19, чи корони-20...25 (яка там буде), чи від техногену і потенційних воених дій, чи природної катастрофи....

Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...

Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...

Короче кажучи, всім здоров"я і позитиву :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Как будто вас кто-то заставляет вакцинироваться, там желающих на полгода в очереди, если не на год, чего вы так за это переживаете, непонятно.


Анонсовано апартеїд. Коли його запроварять (через рік чи через два) вже не так важливо. Що тут не зрозуміло?

  freeze написав:Те же источники, что и про пропавшую без вести после вакцинации медсестру. Похищает же их одна бригада рептилоидов, они и сливают инфу через телеграмм )))

Далися вам ті рептилоїди, ну буквально через пост згадуєте, лЮбов? :mrgreen: По медсестрі. Ваше раціональне пояснення чому після першого укола Пфазером медсестра перестала виходити в свій інстаграм: https://www.instagram.com/tiffany_dover_/?
Чому після скандальної вакцинації CHI Memorial в якій це відбулося видалив свою сторінку з FB?
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:31

change_pm
Правильні роздуми . Ноосфера все більше намагається врятувати сама себе . І людство в ній - тільки частина , причому дуже велика частина його тупо споживає і знищує все навколо . Будь-який організм хоче жити здоровим ...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Далися вам ті рептилоїди, ну буквально через пост згадуєте, лЮбов? :mrgreen: По медсестрі. Ваше раціональне пояснення чому після першого укола Пфазером медсестра перестала виходити в свій інстаграм: https://www.instagram.com/tiffany_dover_/?
Чому після скандальної вакцинації CHI Memorial в якій це відбулося видалив свою сторінку з FB?

Пояснення тільки одне, і на всі випадки життя:

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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:43

  _hunter написав:Так 36 или 112000 вакцинацій?..


Всього 112,807 вакцинацій, ускладненнь: 3,150 (1 на 36). Це лише за 18 грудня. Тут детальніше з посиланням на CDC:
Эпидемия коронавируса в мире
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56

John Tuld @BradHuston
I wonder how long it will be until we have Amber Alerts for those who refuse to get vaccinated.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56

  andriykulyk76 написав:
  _hunter написав:Так 36 или 112000 вакцинацій?..


Всього 112,807 вакцинацій, ускладненнь: 3,150 (1 на 36). Це лише за 18 грудня. Тут детальніше з посиланням на CDC:
Эпидемия коронавируса в мире

Угумц. А к нам это какое отношение имеет? -- нам та вакцина вообще не светит...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:59

  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:04

  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:06

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?

Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..
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