Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных? Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?
Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..
Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами. ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть. Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"
Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных? Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?
Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..
Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами. ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть. Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"
Можно -- как и с динозавром: можно встретить, можно не встретить. Но "результаты" конкретного человека в случае эпидемии вообще никого не интересуют -- там вероятности "несколько" не так считаются...