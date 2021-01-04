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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2549255025512552

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:07

  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Народ, ну вже пора зрозуміти, справа не в Зеленському, чи Макроні...
Справа в тому, що це така світова рознарядка...

Можливо навіть, шо світові "іліти" отримали ультиматум від когось позаземного...

Тоді зрозумілі потуги вацінувати всіх невідом чим. Можливо - це ідельний спосіб очистити Землі зовсім від людства за пару років.

Людства нема, а все інше є, і природа, і інфраструктура )))) Заселяй Хому сапіенс-2 і починай спочатку)))

зі. Я знаю, шо я нічого не знаю...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:10

  _hunter написав:
  andriykulyk76 написав:
  _hunter написав:Так 36 или 112000 вакцинацій?..


Всього 112,807 вакцинацій, ускладненнь: 3,150 (1 на 36). Це лише за 18 грудня. Тут детальніше з посиланням на CDC:
Эпидемия коронавируса в мире

Угумц. А к нам это какое отношение имеет? -- нам та вакцина вообще не светит...


Сьогодні не світить, а завтра хто зна - після таких ускладнення від Pfizer охочих ним колотись може сильно зменшитись і тоді почнуться гуманітарні поставки в Африку та Україну.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:17

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?

Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..

Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами.
ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть.
Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:20

  andriykulyk76 написав:Сьогодні не світить, а завтра хто зна - після таких ускладнення від Pfizer охочих ним колотись може сильно зменшитись і тоді почнуться гуманітарні поставки в Африку та Україну.

Тамифлю-2.
Или "вакцина от свинячего гриппа" в Германии
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:46

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?

Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..

Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами.
ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть.
Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"

Можно -- как и с динозавром: можно встретить, можно не встретить. Но "результаты" конкретного человека в случае эпидемии вообще никого не интересуют -- там вероятности "несколько" не так считаются...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49

  change_pm написав:
  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Народ, ну вже пора зрозуміти, справа не в Зеленському, чи Макроні...
Справа в тому, що це така світова рознарядка...

Можливо навіть, шо світові "іліти" отримали ультиматум від когось позаземного...

Тоді зрозумілі потуги вацінувати всіх невідом чим. Можливо - це ідельний спосіб очистити Землі зовсім від людства за пару років.

Людства нема, а все інше є, і природа, і інфраструктура )))) Заселяй Хому сапіенс-2 і починай спочатку)))

зі. Я знаю, шо я нічого не знаю...

Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..
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