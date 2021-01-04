Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных? Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?
Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..
Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами. ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть. Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"
Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных? Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?
Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..
Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами. ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть. Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"
Можно -- как и с динозавром: можно встретить, можно не встретить. Но "результаты" конкретного человека в случае эпидемии вообще никого не интересуют -- там вероятности "несколько" не так считаются...
Содержательно и по делу, но любители всемирного заговора всё равно не осилят:
05.01.21 11:30 Ольга Голубовская: Ковидных "диссидентов" отрезвляет, только когда умирает кто-то из близких ...Тут надо понимать, что большинство людей болеют достаточно легко. Однако при COVID-19 повышение температуры тела не коррелирует с тяжестью течения. Может быть нормальная или субфебрильная температура, а у человека тяжелейшее расползающееся поражение легких, которое трудно контролировать. Хотя сейчас мы уже более уверены даже в ведении достаточно тяжелых больных. Но заболевание таково, что, к моему большому сожалению, бывают разные "сюрпризы". Теряем людей, в том числе и молодых, причем, иногда почти на ровном месте...
_hunter написав:Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..
Если допустить, что корона выбивает прежде всего стариков и лиц с букетом хронических болезней - тогда способ селекции. Эбола сработает по всей аудитории.
А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет". Так человек про всю аудиторию и пишет. При этом пишет, что корона -- это так, фигня -- основная задача массонов -- именно в чипировании через вакцинацию...
_hunter написав:Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..
Можно боевую эболу, можно концлагерь с пулеметчиками по периметру, можно ещё что-то. Но такие действия натолкнутся на сопротивление. А так - варят лягушку постепенно - она и не замечает. И каких-то особых усилий не требует. А некоторым даже нравится