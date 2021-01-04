05.01.21 11:30

Ольга Голубовская: Ковидных "диссидентов" отрезвляет, только когда умирает кто-то из близких

...Тут надо понимать, что большинство людей болеют достаточно легко. Однако при COVID-19 повышение температуры тела не коррелирует с тяжестью течения. Может быть нормальная или субфебрильная температура, а у человека тяжелейшее расползающееся поражение легких, которое трудно контролировать. Хотя сейчас мы уже более уверены даже в ведении достаточно тяжелых больных. Но заболевание таково, что, к моему большому сожалению, бывают разные "сюрпризы". Теряем людей, в том числе и молодых, причем, иногда почти на ровном месте...