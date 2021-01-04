RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25502551255225532554>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:07

  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Народ, ну вже пора зрозуміти, справа не в Зеленському, чи Макроні...
Справа в тому, що це така світова рознарядка...

Можливо навіть, шо світові "іліти" отримали ультиматум від когось позаземного...

Тоді зрозумілі потуги вацінувати всіх невідом чим. Можливо - це ідельний спосіб очистити Землі зовсім від людства за пару років.

Людства нема, а все інше є, і природа, і інфраструктура )))) Заселяй Хому сапіенс-2 і починай спочатку)))

зі. Я знаю, шо я нічого не знаю...
change_pm
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 03.02.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:10

  _hunter написав:
  andriykulyk76 написав:
  _hunter написав:Так 36 или 112000 вакцинацій?..


Всього 112,807 вакцинацій, ускладненнь: 3,150 (1 на 36). Це лише за 18 грудня. Тут детальніше з посиланням на CDC:
Эпидемия коронавируса в мире

Угумц. А к нам это какое отношение имеет? -- нам та вакцина вообще не светит...


Сьогодні не світить, а завтра хто зна - після таких ускладнення від Pfizer охочих ним колотись може сильно зменшитись і тоді почнуться гуманітарні поставки в Африку та Україну.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 14.12.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:17

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?

Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..

Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами.
ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть.
Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13705
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7505 раз.
Подякували: 3599 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:20

  andriykulyk76 написав:Сьогодні не світить, а завтра хто зна - після таких ускладнення від Pfizer охочих ним колотись може сильно зменшитись і тоді почнуться гуманітарні поставки в Африку та Україну.

Тамифлю-2.
Или "вакцина от свинячего гриппа" в Германии
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13705
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7505 раз.
Подякували: 3599 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:46

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?

Да -- раза в два "короче" -- вы же сами цифры приводили?..

Я не в курсе "длины иммунитета" в зависимости от "способа получения". И вообще, можно ли его получить такими способами.
ИМХО, это что-то типа гриппа. Можно и привитым заболеть 2 раза за сезон, а можно не прививаться и не болеть.
Можно переболеть, и через 2 недели опять заболеть, при "совпадении факторов"

Можно -- как и с динозавром: можно встретить, можно не встретить. Но "результаты" конкретного человека в случае эпидемии вообще никого не интересуют -- там вероятности "несколько" не так считаются...
_hunter
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49

  change_pm написав:
  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Народ, ну вже пора зрозуміти, справа не в Зеленському, чи Макроні...
Справа в тому, що це така світова рознарядка...

Можливо навіть, шо світові "іліти" отримали ультиматум від когось позаземного...

Тоді зрозумілі потуги вацінувати всіх невідом чим. Можливо - це ідельний спосіб очистити Землі зовсім від людства за пару років.

Людства нема, а все інше є, і природа, і інфраструктура )))) Заселяй Хому сапіенс-2 і починай спочатку)))

зі. Я знаю, шо я нічого не знаю...

Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..
_hunter
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:04

  _hunter написав:Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..


Если допустить, что корона выбивает прежде всего стариков и лиц с букетом хронических болезней - тогда способ селекции. Эбола сработает по всей аудитории.
tumos
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:13

Содержательно и по делу, но любители всемирного заговора всё равно не осилят:
05.01.21 11:30
Ольга Голубовская: Ковидных "диссидентов" отрезвляет, только когда умирает кто-то из близких
...Тут надо понимать, что большинство людей болеют достаточно легко. Однако при COVID-19 повышение температуры тела не коррелирует с тяжестью течения. Может быть нормальная или субфебрильная температура, а у человека тяжелейшее расползающееся поражение легких, которое трудно контролировать. Хотя сейчас мы уже более уверены даже в ведении достаточно тяжелых больных. Но заболевание таково, что, к моему большому сожалению, бывают разные "сюрпризы". Теряем людей, в том числе и молодых, причем, иногда почти на ровном месте...

https://censor.net/ru/resonance/3239940/olga_golubovskaya_kovidnyh_dissidentov_otrezvlyaet_tolko_kogda_umiraet_ktoto_iz_blizkih/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75374800
komp
1
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2368 раз.
Подякували: 3417 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:14

  tumos написав:
  _hunter написав:Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..


Если допустить, что корона выбивает прежде всего стариков и лиц с букетом хронических болезней - тогда способ селекции. Эбола сработает по всей аудитории.

А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".
Так человек про всю аудиторию и пишет. При этом пишет, что корона -- это так, фигня -- основная задача массонов -- именно в чипировании через вакцинацию...
_hunter
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:15

  _hunter написав:Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..

Можно боевую эболу, можно концлагерь с пулеметчиками по периметру, можно ещё что-то. Но такие действия натолкнутся на сопротивление.
А так - варят лягушку постепенно - она и не замечает. И каких-то особых усилий не требует. А некоторым даже нравится :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13705
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7505 раз.
Подякували: 3599 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 25502551255225532554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7351 1713755
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28217)
05.01.2021 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.