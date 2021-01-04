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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2551255225532554>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:33

  _hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".

Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 05 січ, 2021 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:33

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Я стесняюсь спросить: а зачем такая сложная "двух-ходовочка" -- не проще ли было боевую эболу выпустить?..

Можно боевую эболу, ... Но такие действия натолкнутся на сопротивление.

На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:38

  _hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?

Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:50

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Оруэл и мечтать не мог о таком. Да и Сталин наверное прослезился глядя с небес на Землю.
.
Та і Зеленський підтягується - талановитий хлопчик.

В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-soz ... 68189.html

Почему именно вакцинированных?
Есть же куча просто переболевших, в т.ч. среди так называемой "элиты". В таком случае "иммунитета нет", или он не такой как "платный"?

Вже ж говорилотя багато разів - імунітет після хвороби не такий кошерний (не повноцінний, короткий та ін), а от після щеплення - вже інше, імунітет-глиба!
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:51

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?

Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела :)

Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:53

  komp написав:Содержательно и по делу, но любители всемирного заговора всё равно не осилят:
05.01.21 11:30
Ольга Голубовская: Ковидных "диссидентов" отрезвляет, только когда умирает кто-то из близких
...Тут надо понимать, что большинство людей болеют достаточно легко. Однако при COVID-19 повышение температуры тела не коррелирует с тяжестью течения. Может быть нормальная или субфебрильная температура, а у человека тяжелейшее расползающееся поражение легких, которое трудно контролировать. Хотя сейчас мы уже более уверены даже в ведении достаточно тяжелых больных. Но заболевание таково, что, к моему большому сожалению, бывают разные "сюрпризы". Теряем людей, в том числе и молодых, причем, иногда почти на ровном месте...

https://censor.net/ru/resonance/3239940/olga_golubovskaya_kovidnyh_dissidentov_otrezvlyaet_tolko_kogda_umiraet_ktoto_iz_blizkih/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75374800

Ольга Голубовская - особа наближена до влади та ВООЗ. Всі висловлявання повинні відповідати генеральній лінії партії! Хіба ж може бути інакше?
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:57

  _hunter написав:Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.

Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:58

andriykulyk76
У мня товарищ умер в ноябре, наверное чтоб линию партии поддержать.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:02

  change_pm написав:......
Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...

Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...

Аналогия не очень понятная.
Может, разжуете?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:06

С куннилингусом покончено? :) :mrgreen:
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proftpd66
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