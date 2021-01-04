_hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?
Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом. А так - пипл сам потихонечку закапывается. А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела
_hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?
Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом. А так - пипл сам потихонечку закапывается. А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела
Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.
komp написав:Содержательно и по делу, но любители всемирного заговора всё равно не осилят:
05.01.21 11:30 Ольга Голубовская: Ковидных "диссидентов" отрезвляет, только когда умирает кто-то из близких ...Тут надо понимать, что большинство людей болеют достаточно легко. Однако при COVID-19 повышение температуры тела не коррелирует с тяжестью течения. Может быть нормальная или субфебрильная температура, а у человека тяжелейшее расползающееся поражение легких, которое трудно контролировать. Хотя сейчас мы уже более уверены даже в ведении достаточно тяжелых больных. Но заболевание таково, что, к моему большому сожалению, бывают разные "сюрпризы". Теряем людей, в том числе и молодых, причем, иногда почти на ровном месте...