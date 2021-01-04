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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:11
komp написав:andriykulyk76
У мня товарищ умер в ноябре, наверное чтоб линию партии поддержать.
Без додаткових подробиць з вашого боку мені нема що сказати крім того, що смерть рано чи пізно чекає кожного з нас.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:12
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?
Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела
Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:19
Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
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