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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2552255325542555> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 48 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 20 Всього голосів : 108 Додано: Вів 05 січ, 2021 14:12 Вкладчик1234 написав: _hunter написав: На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию? На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?

Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.

А так - пипл сам потихонечку закапывается.

А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.А так - пипл сам потихонечку закапывается.А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела

Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? ЛАД 2 Повідомлень: 18096 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4646 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 14:19 Господа ковиддиссиденты!

Можно небольшой вопрос?

Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?

Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту"). ЛАД 2 Повідомлень: 18096 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4646 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 14:25 Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить. Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.

Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса) Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса)

Китайцы не особо что-то попали.

А почему "раздачи" не будет, когда информация про чипирующие вакцины обнародуется? Китайцы не особо что-то попали.А почему "раздачи" не будет, когда информация про чипирующие вакцины обнародуется? _hunter Повідомлень: 3385 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 14:28 ЛАД написав: Господа ковиддиссиденты!

Можно небольшой вопрос?

Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?

Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту"). Господа ковиддиссиденты!Можно небольшой вопрос?Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").

А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ? А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ? andrein

Повідомлень: 980 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 14:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?

Таким же, как туалетная бумага помогала в борьбе с ковидом

Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.

Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги



Информация от людей, живущих там.

У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость. Таким же, как туалетная бумага помогала в борьбе с ковидомКстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумагиИнформация от людей, живущих там.У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5499 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3524 раз. Подякували: 10029 раз. Профіль 26 11 27 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 15:03 ЛАД написав: Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?



Я уже рассказывал тут про эболу. Из первых уст. Был там в эпицентре.

Мои наблюдения совсем отличаются от ваших представлений из прессы.

Докладываю.

Вспышка эпидемии в условиях ужасной антисанитарии. Причем, в полудиких районах, в джунглях, куда цивилизации трудно добраться. Постепенно выходит к густонаселенным районам побережья Атлантики. Медицина практически отсутствует. Смертность по статистике 50% и выше. А вообще случаи выживания я встречал редко. Быстрое распространение. Паника. Угроза всему человечеству.

На рейд в порту Монровии подходят американские корабли и высаживают несколько тысяч десанта морской пехоты с противоэпидемическими силами армии и медиками. Там, где они высадились, наводится карантинный шмон. Тела умерших сжигаются, дезинфекция всего, мыть руки, ограничение передвижения и общения, изоляция заболевших. Подчеркиваю, это только в районах где мало-мальская цивилизация и американские эпидемиологи и войска. В остальных районах все как прежде, им просто рекомендуют вводить карантинные ограничения и соблюдать гигиену. Проходит пару месяцев и стоп-машина. А где эбола? Куда делась? Она утонула. Просто внезапно исчезла. Почему? До сих пор нет ответа. Даже не успели испытать лекарства и вакцину. Как пришла, так и ушла. Сама или по воле Спасителя нашего Небесного. Тот, кто был в тех местах в Африке, ясно понимает, что никакая армия и никто на свете не смог бы там и в том социуме обеспечить какие-либо карантинные мероприятия. Значит дело не в карантине.

А в чем тогда? Я уже рассказывал тут про эболу. Из первых уст. Был там в эпицентре.Мои наблюдения совсем отличаются от ваших представлений из прессы.Докладываю.Вспышка эпидемии в условиях ужасной антисанитарии. Причем, в полудиких районах, в джунглях, куда цивилизации трудно добраться. Постепенно выходит к густонаселенным районам побережья Атлантики. Медицина практически отсутствует. Смертность по статистике 50% и выше. А вообще случаи выживания я встречал редко. Быстрое распространение. Паника. Угроза всему человечеству.На рейд в порту Монровии подходят американские корабли и высаживают несколько тысяч десанта морской пехоты с противоэпидемическими силами армии и медиками. Там, где они высадились, наводится карантинный шмон. Тела умерших сжигаются, дезинфекция всего, мыть руки, ограничение передвижения и общения, изоляция заболевших. Подчеркиваю, это только в районах где мало-мальская цивилизация и американские эпидемиологи и войска. В остальных районах все как прежде, им просто рекомендуют вводить карантинные ограничения и соблюдать гигиену. Проходит пару месяцев и стоп-машина. А где эбола? Куда делась? Она утонула. Просто внезапно исчезла. Почему? До сих пор нет ответа. Даже не успели испытать лекарства и вакцину. Как пришла, так и ушла. Сама или по воле Спасителя нашего Небесного. Тот, кто был в тех местах в Африке, ясно понимает, что никакая армия и никто на свете не смог бы там и в том социуме обеспечить какие-либо карантинные мероприятия. Значит дело не в карантине.А в чем тогда? Libo 2

Повідомлень: 9150 З нами з: 14.11.11 Подякував: 365 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 15:17 Сибарит написав:

Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.

Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги



Информация от людей, живущих там.

У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость. Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумагиИнформация от людей, живущих там.У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.



Гомосапиенсы везде одинаковые. Кстати, там размели не только туалетную бумагу и стволы с патронами, а и жрачку и все необходимое в быту.

Укропы в этом плане предусмотрительнее. Мешок гречки, запас сала и тушенки, погреб картопли с огурчиками, ведро самогоночки ... Всегда. Независимо от ковидов и прочих стихий. Про стволы нам говорят про 4 млн. неучтенных. Нас, укропских боевых офицеров, это посто мило улыбает. Мы то хорошо знаем, что у нас у каждого по три ствола, а не один на десятерых ... Ну и ладно, пусть себе говорят. Махновщина и бандеровщина это наш образ жизни, это наша генетика. Гомосапиенсы везде одинаковые. Кстати, там размели не только туалетную бумагу и стволы с патронами, а и жрачку и все необходимое в быту.Укропы в этом плане предусмотрительнее. Мешок гречки, запас сала и тушенки, погреб картопли с огурчиками, ведро самогоночки ... Всегда. Независимо от ковидов и прочих стихий. Про стволы нам говорят про 4 млн. неучтенных. Нас, укропских боевых офицеров, это посто мило улыбает. Мы то хорошо знаем, что у нас у каждого по три ствола, а не один на десятерых ... Ну и ладно, пусть себе говорят. Махновщина и бандеровщина это наш образ жизни, это наша генетика. Libo 2

Повідомлень: 9150 З нами з: 14.11.11 Подякував: 365 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 15:18 Faceless

Модератор Повідомлень: 28410 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1191 раз. Подякували: 6865 раз. Профіль 7 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 15:34 ЛАД написав: Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?

Если начнётся паника и/или перебои с поставками - то на Ваши припасы лекарств, консерв, и туалетной бумаги будут ещё незваные желающие



Вы видели как пипл реагировал на ВОЗМОЖНЫЙ дефицит ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ?

А представьте, если "появится информация" подобного рода относительно продуктов (любых, даже которые сейчас и даром не надо)? Если начнётся паника и/или перебои с поставками - то на Ваши припасы лекарств, консерв, и туалетной бумаги будут ещё незваные желающиеВы видели как пипл реагировал на ВОЗМОЖНЫЙ дефицит ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ?А представьте, если "появится информация" подобного рода относительно продуктов (любых, даже которые сейчас и даром не надо)? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13709 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7505 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 15:37 andrein написав: ЛАД написав: Господа ковиддиссиденты!

Можно небольшой вопрос?

Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?

Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту"). Господа ковиддиссиденты!Можно небольшой вопрос?Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").

А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ? А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?

Согласен.

И где "ледовые арены - морги"? Согласен.И где "ледовые арены - морги"? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13709 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7505 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2552255325542555> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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