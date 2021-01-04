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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2552255325542555>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:12

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?

Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела :)

Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:19

Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:25

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.

Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса)

Китайцы не особо что-то попали.
А почему "раздачи" не будет, когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:28

  ЛАД написав:Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").

А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?

Таким же, как туалетная бумага помогала в борьбе с ковидом :)
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги :)

Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:03

  ЛАД написав:Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой? :lol:


Я уже рассказывал тут про эболу. Из первых уст. Был там в эпицентре.
Мои наблюдения совсем отличаются от ваших представлений из прессы.
Докладываю.
Вспышка эпидемии в условиях ужасной антисанитарии. Причем, в полудиких районах, в джунглях, куда цивилизации трудно добраться. Постепенно выходит к густонаселенным районам побережья Атлантики. Медицина практически отсутствует. Смертность по статистике 50% и выше. А вообще случаи выживания я встречал редко. Быстрое распространение. Паника. Угроза всему человечеству.
На рейд в порту Монровии подходят американские корабли и высаживают несколько тысяч десанта морской пехоты с противоэпидемическими силами армии и медиками. Там, где они высадились, наводится карантинный шмон. Тела умерших сжигаются, дезинфекция всего, мыть руки, ограничение передвижения и общения, изоляция заболевших. Подчеркиваю, это только в районах где мало-мальская цивилизация и американские эпидемиологи и войска. В остальных районах все как прежде, им просто рекомендуют вводить карантинные ограничения и соблюдать гигиену. Проходит пару месяцев и стоп-машина. А где эбола? Куда делась? Она утонула. Просто внезапно исчезла. Почему? До сих пор нет ответа. Даже не успели испытать лекарства и вакцину. Как пришла, так и ушла. Сама или по воле Спасителя нашего Небесного. Тот, кто был в тех местах в Африке, ясно понимает, что никакая армия и никто на свете не смог бы там и в том социуме обеспечить какие-либо карантинные мероприятия. Значит дело не в карантине.
А в чем тогда? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:17

  Сибарит написав:
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги :)

Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.


Гомосапиенсы везде одинаковые. Кстати, там размели не только туалетную бумагу и стволы с патронами, а и жрачку и все необходимое в быту.
Укропы в этом плане предусмотрительнее. Мешок гречки, запас сала и тушенки, погреб картопли с огурчиками, ведро самогоночки ... Всегда. Независимо от ковидов и прочих стихий. Про стволы нам говорят про 4 млн. неучтенных. Нас, укропских боевых офицеров, это посто мило улыбает. Мы то хорошо знаем, что у нас у каждого по три ствола, а не один на десятерых ... Ну и ладно, пусть себе говорят. Махновщина и бандеровщина это наш образ жизни, это наша генетика. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:18

Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:34

  ЛАД написав:Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?

Если начнётся паника и/или перебои с поставками - то на Ваши припасы лекарств, консерв, и туалетной бумаги будут ещё незваные желающие

Вы видели как пипл реагировал на ВОЗМОЖНЫЙ дефицит ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ?
А представьте, если "появится информация" подобного рода относительно продуктов (любых, даже которые сейчас и даром не надо)?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:37

  andrein написав:
  ЛАД написав:Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").

А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?

Согласен.
И где "ледовые арены - морги"?
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