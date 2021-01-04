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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:12
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?
Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела
Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:19
Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:25
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.
Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса)
Китайцы не особо что-то попали.
А почему "раздачи" не будет, когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:28
ЛАД написав:
Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:49
ЛАД написав:
Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?
Таким же, как туалетная бумага помогала в борьбе с ковидом
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги
Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:03
ЛАД написав:
Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?
Я уже рассказывал тут про эболу. Из первых уст. Был там в эпицентре.
Мои наблюдения совсем отличаются от ваших представлений из прессы.
Докладываю.
Вспышка эпидемии в условиях ужасной антисанитарии. Причем, в полудиких районах, в джунглях, куда цивилизации трудно добраться. Постепенно выходит к густонаселенным районам побережья Атлантики. Медицина практически отсутствует. Смертность по статистике 50% и выше. А вообще случаи выживания я встречал редко. Быстрое распространение. Паника. Угроза всему человечеству.
На рейд в порту Монровии подходят американские корабли и высаживают несколько тысяч десанта морской пехоты с противоэпидемическими силами армии и медиками. Там, где они высадились, наводится карантинный шмон. Тела умерших сжигаются, дезинфекция всего, мыть руки, ограничение передвижения и общения, изоляция заболевших. Подчеркиваю, это только в районах где мало-мальская цивилизация и американские эпидемиологи и войска. В остальных районах все как прежде, им просто рекомендуют вводить карантинные ограничения и соблюдать гигиену. Проходит пару месяцев и стоп-машина. А где эбола? Куда делась? Она утонула. Просто внезапно исчезла. Почему? До сих пор нет ответа. Даже не успели испытать лекарства и вакцину. Как пришла, так и ушла. Сама или по воле Спасителя нашего Небесного. Тот, кто был в тех местах в Африке, ясно понимает, что никакая армия и никто на свете не смог бы там и в том социуме обеспечить какие-либо карантинные мероприятия. Значит дело не в карантине.
А в чем тогда?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:17
Сибарит написав:
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги
Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.
Гомосапиенсы везде одинаковые. Кстати, там размели не только туалетную бумагу и стволы с патронами, а и жрачку и все необходимое в быту.
Укропы в этом плане предусмотрительнее. Мешок гречки, запас сала и тушенки, погреб картопли с огурчиками, ведро самогоночки ... Всегда. Независимо от ковидов и прочих стихий. Про стволы нам говорят про 4 млн. неучтенных. Нас, укропских боевых офицеров, это посто мило улыбает. Мы то хорошо знаем, что у нас у каждого по три ствола, а не один на десятерых ... Ну и ладно, пусть себе говорят. Махновщина и бандеровщина это наш образ жизни, это наша генетика.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:34
ЛАД написав:
Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?
Если начнётся паника и/или перебои с поставками - то на Ваши припасы лекарств, консерв, и туалетной бумаги будут ещё незваные желающие
Вы видели как пипл реагировал на ВОЗМОЖНЫЙ дефицит ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ?
А представьте, если "появится информация" подобного рода относительно продуктов (любых, даже которые сейчас и даром не надо)?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:37
andrein написав: ЛАД написав:
Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?
Согласен.
И где "ледовые арены - морги"?
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