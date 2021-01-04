Тогда винили ведьм. Как вариант ещё - наказание свыше за грехи.
А тогда было такое же состояние медицины и санитарии?
Ковид годится в подмётки какой-то чуме, или испанке?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:41
Тогда винили ведьм. Как вариант ещё - наказание свыше за грехи.
А тогда было такое же состояние медицины и санитарии?
Ковид годится в подмётки какой-то чуме, или испанке?
Biden's Laptop Matters
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