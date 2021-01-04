ЛАД написав:Господа ковиддиссиденты! Можно небольшой вопрос? Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях? Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
Тогда винили ведьм. Как вариант ещё - наказание свыше за грехи.
А тогда было такое же состояние медицины и санитарии?
Ковид годится в подмётки какой-то чуме, или испанке?
У Португалії медсестра померла два дні після вакцини
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-kakih-stranah-lyudi-gotovy-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-a-gde-net-issledovanie "Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."
ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.
Не сегодня. У них постоянная эрекция. Не помню, как называется такое заболевание.
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-kakih-stranah-lyudi-gotovy-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-a-gde-net-issledovanie "Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."
ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.
По-моему наоборот. Короно-проповедники имеют повышенный уровень беспокойства, поэтому хотят всех закрыть по домам, и привить непонятно чем (пока), включая переболевших, выдавать какие-то "ковид-паспорта", и т.п.
Когда короно-паникерам говорили про "систему Семашко" (когда счёт был на десятки-сотни) - они и слушать не хотели. А теперь готовы и с моста спрыгнуть, если им пообещают "иммунитет" (они даже доказательств не спросят, ведь "нет времени объяснять")
ЛАД написав:Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?
Таким же, как туалетная бумага помогала в борьбе с ковидом Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели. Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги
Информация от людей, живущих там. У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.
Это я понимаю. Но в посте, на который я отвечал, речь шла не о США, а о глобальных явлениях.
ЛАД написав:Господа ковиддиссиденты! Можно небольшой вопрос? Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях? Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").
А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?
Согласен. И где "ледовые арены - морги"?
Священі Нові Санжари вилікували хворих з Вуханя. Завдяки боротьбі з ковідідіотами вдалось уникнути і моргів-арен. Наступний етап - лікування страшних наслідків вакцинації, особливо в тих, хто щеплення від рептілоїда Біла Гейтца принципово боїться робити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".
Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится? Я даже не говорю о поголовном тестировании И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?
Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"
Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-kakih-stranah-lyudi-gotovy-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-a-gde-net-issledovanie "Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."
ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.
По-моему наоборот. Короно-проповедники имеют повышенный уровень беспокойства, поэтому хотят всех закрыть по домам, и привить непонятно чем (пока), включая переболевших, выдавать какие-то "ковид-паспорта", и т.п.
Когда короно-паникерам говорили про "систему Семашко" (когда счёт был на десятки-сотни) - они и слушать не хотели. А теперь готовы и с моста спрыгнуть, если им пообещают "иммунитет" (они даже доказательств не спросят, ведь "нет времени объяснять")
Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана? И что с этой теорией заговора:
_hunter написав:
Вкладчик1234 написав:
_hunter написав:Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.
Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса)
Китайцы не особо что-то попали. А почему "раздачи" не будет, когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?