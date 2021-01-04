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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2553255425552556>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:41

  ЛАД написав:Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").

Тогда винили ведьм. Как вариант ещё - наказание свыше за грехи.

А тогда было такое же состояние медицины и санитарии?

Ковид годится в подмётки какой-то чуме, или испанке?
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:08

https://www.france24.news/en/2021/01/po ... r-jab.html

У Португалії медсестра померла два дні після вакцини
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:17

  Ukrainian написав:https://www.france24.news/en/2021/01/portuguese-health-worker-41-dies-two-days-after-getting-pfizer-jab.html

У Португалії медсестра померла два дні після вакцини

А тех, у кого после прививки будет на пол-шестого , вообще считать никто не будет. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/world/news/v-kaki ... sledovanie
"Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."

ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:44

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-kakih-stranah-lyudi-gotovy-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-a-gde-net-issledovanie
"Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."

ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.

Не сегодня. У них постоянная эрекция. Не помню, как называется такое заболевание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:47

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-kakih-stranah-lyudi-gotovy-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-a-gde-net-issledovanie
"Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."

ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.

По-моему наоборот.
Короно-проповедники имеют повышенный уровень беспокойства, поэтому хотят всех закрыть по домам, и привить непонятно чем (пока), включая переболевших, выдавать какие-то "ковид-паспорта", и т.п.

Когда короно-паникерам говорили про "систему Семашко" (когда счёт был на десятки-сотни) - они и слушать не хотели. А теперь готовы и с моста спрыгнуть, если им пообещают "иммунитет" (они даже доказательств не спросят, ведь "нет времени объяснять")
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:49

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Каким образом оружие поможет человеку в борьбе с эболой?

Таким же, как туалетная бумага помогала в борьбе с ковидом :)
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги :)

Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.

Это я понимаю.
Но в посте, на который я отвечал, речь шла не о США, а о глобальных явлениях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:52

  Вкладчик1234 написав:
  andrein написав:
  ЛАД написав:Господа ковиддиссиденты!
Можно небольшой вопрос?
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Тоже евреев, как тогда часто бывало, или что-то поинтереснее придумали бы? Например, всяких королей, князей и епископов ("илиту").

А где улицы с дрыгающимися и умирающими как в ковид-триллере из Уханя ?

Согласен.
И где "ледовые арены - морги"?

Священі Нові Санжари вилікували хворих з Вуханя. Завдяки боротьбі з ковідідіотами вдалось уникнути і моргів-арен. Наступний етап - лікування страшних наслідків вакцинації, особливо в тих, хто щеплення від рептілоїда Біла Гейтца принципово боїться робити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:59

В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".

Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится?
Я даже не говорю о поголовном тестировании
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"

Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться
Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:01

  Вкладчик1234 написав:
  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-kakih-stranah-lyudi-gotovy-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-a-gde-net-issledovanie
"Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству"."

ЗЫ. Какое-то сегодня дикое обострение у антипрививочников-ковидиотов.

По-моему наоборот.
Короно-проповедники имеют повышенный уровень беспокойства, поэтому хотят всех закрыть по домам, и привить непонятно чем (пока), включая переболевших, выдавать какие-то "ковид-паспорта", и т.п.

Когда короно-паникерам говорили про "систему Семашко" (когда счёт был на десятки-сотни) - они и слушать не хотели. А теперь готовы и с моста спрыгнуть, если им пообещают "иммунитет" (они даже доказательств не спросят, ведь "нет времени объяснять")

Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?
И что с этой теорией заговора:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.

Отвечу чуть проще - чтоб самим не попасть под раздачу (не только вируса)

Китайцы не особо что-то попали.
А почему "раздачи" не будет, когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?

-- или самому уровень бредовости понятен стал?
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