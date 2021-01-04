Додано: Вів 05 січ, 2021 16:59

В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".



Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится?

Я даже не говорю о поголовном тестировании

И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?



Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"



Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться

Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Biden's Laptop Matters