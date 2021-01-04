Вкладчик1234 написав:В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".
Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится? Я даже не говорю о поголовном тестировании И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?
Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"
Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни
Поголовное тестирование тех же китайцев показывает обратное.
_hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".
Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался.
у молодых от короны - яйца "отпадают", от любой, в плане работоспособности...
Libo написав:
Сибарит написав: Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели. Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги
Информация от людей, живущих там. У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.
в Китае туалетную бумагу мели для других целей- оторвал кусок, открыл дверь, выбросил.....
_hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?
Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?
" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется? -- или самому уровень бредовости понятен стал?"
Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"? Колите что хотите, только других не заставляйте
Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго )))))) Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))
Востаннє редагувалось stm в Вів 05 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.