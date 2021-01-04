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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:03

  Вкладчик1234 написав:В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".

Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится?
Я даже не говорю о поголовном тестировании
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"

Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться
Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Поголовное тестирование тех же китайцев показывает обратное.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:06

  _hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?

" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
-- или самому уровень бредовости понятен стал?"

Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?
Колите что хотите, только других не заставляйте
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:18

  tumos написав:
  _hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".

Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался.

у молодых от короны - яйца "отпадают", от любой, в плане работоспособности...
  Libo написав:
  Сибарит написав:
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги :)

Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.

в Китае туалетную бумагу мели для других целей- оторвал кусок, открыл дверь, выбросил.....
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?

" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
-- или самому уровень бредовости понятен стал?"

Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?
Колите что хотите, только других не заставляйте

Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! ;) красота, но недолго ))))))
Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))
Востаннє редагувалось stm в Вів 05 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:23

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?

" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
-- или самому уровень бредовости понятен стал?"

Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?
Колите что хотите, только других не заставляйте

Так и от вакцины далеко не каждый привитый коньки отбрасывает. Т.е. вакцина безопасна?

Я же не зря ссылку на пост вставил: изначальный вопрос был про смысл "двух-ходовки". В ответ пошли какие-то загадочные намеки на непонятные "ответки" непонятно от кого...
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