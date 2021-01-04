Вкладчик1234 написав:В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".
Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится? Я даже не говорю о поголовном тестировании И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?
Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"
Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни
Поголовное тестирование тех же китайцев показывает обратное.
_hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".
Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался.
у молодых от короны - яйца "отпадают", от любой, в плане работоспособности...
Libo написав:
Сибарит написав: Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели. Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги
Информация от людей, живущих там. У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.
в Китае туалетную бумагу мели для других целей- оторвал кусок, открыл дверь, выбросил.....
_hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?
Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?
" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется? -- или самому уровень бредовости понятен стал?"
Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"? Колите что хотите, только других не заставляйте
Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго )))))) Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))
Востаннє редагувалось stm в Вів 05 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго )))))) Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))
И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид": 1. Не заметили этого 2. Случайно заметили, сдавая тест 3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли 4. Попали в больничку 5. Умерли 6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?
Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)
Вкладчик1234 написав:Ещё интересный вопрос, в свете "тотальной борьбы с ковидом": почему люди с "характерными симптомами" вынуждены проходить тестирование и лечение через 7 кругов ада, или сами предоставлены себе?
Это такая "борьба" с ковидом?
Нет мест в больницах. Не налажено производство. Начало ВИЧ - всё умирают, работает наука, не один год, лекарства #1, #2 и т.д. не сразу появилось по 1 таблеточке кушаешь и жить будешь до 100 лет и не заразишь своё потомство. Когда таблетки на уменьшение ВИЧ стоили как автомобиль, теперь доступны и даже программы для бедных. И о чудо, эти программы спонсируют рептилоиды (Гейтсы, Рокфеллеры и т.д.) в Африканских странах, а в главном логове рептилоидов - Лондоне врач с ВИЧ официально работает без проблем в больницах и спасает жизни и следит за своим здоровьем. А в свободной РФ инопланетяне виноваты и прогресса не видать, а то что видать тоска и печаль: новостные ленты даже крупных изданий РФ, которые ранее печатали нормальную аналитику развивают бред и страх перед неизведанным и инопланетным...И да, РФ прирост по ВИЧ ВОЗ(ну опять же потому что рептилоиды) рисует. Наши начали чинить тюрьмы и если не остановятся, то мы станем лучше по показаниям туберкулёза, потому что тоже лекарства уже есть и нам не нужны тюрьмы для устрашения нации
Вкладчик1234 написав:И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид": 1. Не заметили этого 2. Случайно заметили, сдавая тест 3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли 4. Попали в больничку 5. Умерли 6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?
На всі ці питання є відповіді - достатньо погуглити. Тільки, підозрюю, що ці питання все одно будуть тут періодично виринати, бо статистичні данні не відповідають релігії ковіддисидентів. Для прикладу, можна взяти улюблену, деякими, Рашу - половина безсимптомних, половину не виявляють, половину померших з ковідом вони відносять до інших причин смерті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.