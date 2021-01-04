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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2554255525562557> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 48 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 20 Всього голосів : 108 Додано: Вів 05 січ, 2021 17:03 Вкладчик1234 написав: В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".



Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится?

Я даже не говорю о поголовном тестировании

И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?



Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"



Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться

Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится?Я даже не говорю о поголовном тестированииСоответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоитьсяВсем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Поголовное тестирование тех же китайцев показывает обратное. Поголовное тестирование тех же китайцев показывает обратное. _hunter Повідомлень: 3389 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 17:06 _hunter написав: Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана? Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?



" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?

-- или самому уровень бредовости понятен стал?"



Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?

Колите что хотите, только других не заставляйте Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?-- или самому уровень бредовости понятен стал?"Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?Колите что хотите, только других не заставляйте Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13720 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 17:18 tumos написав: _hunter написав: А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".

А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли --

Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался. Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался.

у молодых от короны - яйца "отпадают", от любой, в плане работоспособности...

Libo написав: Сибарит написав:

Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.

Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги



Информация от людей, живущих там.

У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость. Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумагиИнформация от людей, живущих там.У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.

в Китае туалетную бумагу мели для других целей- оторвал кусок, открыл дверь, выбросил..... у молодых от короны - яйца "отпадают", от любой, в плане работоспособности...в Китае туалетную бумагу мели для других целей- оторвал кусок, открыл дверь, выбросил..... edvardd

Повідомлень: 6431 З нами з: 20.11.08 Подякував: 103 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22 Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана? Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?



" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?

-- или самому уровень бредовости понятен стал?"



Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?

Колите что хотите, только других не заставляйте Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?-- или самому уровень бредовости понятен стал?"Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?Колите что хотите, только других не заставляйте

Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго ))))))

Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию )))) Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!!красота, но недолго ))))))Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию )))) Востаннє редагувалось stm в Вів 05 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2652 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 17:23 Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана? Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?



" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?

-- или самому уровень бредовости понятен стал?"



Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?

Колите что хотите, только других не заставляйте " когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?-- или самому уровень бредовости понятен стал?"Вы сами с собой разговариваете?Колите что хотите, только других не заставляйте

Так и от вакцины далеко не каждый привитый коньки отбрасывает. Т.е. вакцина безопасна?



Я же не зря ссылку на пост вставил: изначальный вопрос был про смысл "двух-ходовки". В ответ пошли какие-то загадочные намеки на непонятные "ответки" непонятно от кого... Так и от вакцины далеко не каждый привитый коньки отбрасывает. Т.е. вакцина безопасна?Я же не зря ссылку на пост вставил: изначальный вопрос был про смысл "двух-ходовки". В ответ пошли какие-то загадочные намеки на непонятные "ответки" непонятно от кого... _hunter Повідомлень: 3389 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 17:48 https://youtu.be/0M77yfBLKuE Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4396 З нами з: 29.05.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 18:01 stm написав: Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго ))))))

Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию )))) Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго ))))))Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))

И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид":

1. Не заметили этого

2. Случайно заметили, сдавая тест

3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли

4. Попали в больничку

5. Умерли

6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?



Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)



А потом можно перейти к обсуждению вакцин И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид":1. Не заметили этого2. Случайно заметили, сдавая тест3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли4. Попали в больничку5. Умерли6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)А потом можно перейти к обсуждению вакцин Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13720 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 18:03 Ещё интересный вопрос, в свете "тотальной борьбы с ковидом":

почему люди с "характерными симптомами" вынуждены проходить тестирование и лечение через 7 кругов ада, или сами предоставлены себе?



Это такая "борьба" с ковидом?



В чём смысл "локдаунов", если "люди с характерными симптомами" вынуждены нарезать круги по больницам, аптекам, и т.д. И всё это в транспорте со "здоровыми"?



Нужно "или крестик снять, или трусы одеть", определитесь, "свидетели ковида" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13720 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 18:16 Вкладчик1234 написав: Ещё интересный вопрос, в свете "тотальной борьбы с ковидом":

почему люди с "характерными симптомами" вынуждены проходить тестирование и лечение через 7 кругов ада, или сами предоставлены себе?



Это такая "борьба" с ковидом? Ещё интересный вопрос, в свете "тотальной борьбы с ковидом":почему люди с "характерными симптомами" вынуждены проходить тестирование и лечение через 7 кругов ада, или сами предоставлены себе?Это такая "борьба" с ковидом?

Нет мест в больницах. Не налажено производство. Начало ВИЧ - всё умирают, работает наука, не один год, лекарства #1, #2 и т.д. не сразу появилось по 1 таблеточке кушаешь и жить будешь до 100 лет и не заразишь своё потомство. Когда таблетки на уменьшение ВИЧ стоили как автомобиль, теперь доступны и даже программы для бедных. И о чудо, эти программы спонсируют рептилоиды (Гейтсы, Рокфеллеры и т.д.) в Африканских странах, а в главном логове рептилоидов - Лондоне врач с ВИЧ официально работает без проблем в больницах и спасает жизни и следит за своим здоровьем. А в свободной РФ инопланетяне виноваты и прогресса не видать, а то что видать тоска и печаль: новостные ленты даже крупных изданий РФ, которые ранее печатали нормальную аналитику развивают бред и страх перед неизведанным и инопланетным...И да, РФ прирост по ВИЧ ВОЗ(ну опять же потому что рептилоиды) рисует.

Наши начали чинить тюрьмы и если не остановятся, то мы станем лучше по показаниям туберкулёза, потому что тоже лекарства уже есть и нам не нужны тюрьмы для устрашения нации Нет мест в больницах. Не налажено производство. Начало ВИЧ - всё умирают, работает наука, не один год, лекарства #1, #2 и т.д. не сразу появилось по 1 таблеточке кушаешь и жить будешь до 100 лет и не заразишь своё потомство. Когда таблетки на уменьшение ВИЧ стоили как автомобиль, теперь доступны и даже программы для бедных. И о чудо, эти программы спонсируют рептилоиды (Гейтсы, Рокфеллеры и т.д.) в Африканских странах, а в главном логове рептилоидов - Лондоне врач с ВИЧ официально работает без проблем в больницах и спасает жизни и следит за своим здоровьем. А в свободной РФ инопланетяне виноваты и прогресса не видать, а то что видать тоска и печаль: новостные ленты даже крупных изданий РФ, которые ранее печатали нормальную аналитику развивают бред и страх перед неизведанным и инопланетным...И да, РФ прирост по ВИЧ ВОЗ(ну опять же потому что рептилоиды) рисует.Наши начали чинить тюрьмы и если не остановятся, то мы станем лучше по показаниям туберкулёза, потому что тоже лекарства уже есть и нам не нужны тюрьмы для устрашения нации stm

Повідомлень: 2652 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 18:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид":

1. Не заметили этого

2. Случайно заметили, сдавая тест

3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли

4. Попали в больничку

5. Умерли

6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.? И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид":1. Не заметили этого2. Случайно заметили, сдавая тест3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли4. Попали в больничку5. Умерли6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?

На всі ці питання є відповіді - достатньо погуглити. Тільки, підозрюю, що ці питання все одно будуть тут періодично виринати, бо статистичні данні не відповідають релігії ковіддисидентів.

Для прикладу, можна взяти улюблену, деякими, Рашу - половина безсимптомних, половину не виявляють, половину померших з ковідом вони відносять до інших причин смерті. На всі ці питання є відповіді - достатньо погуглити. Тільки, підозрюю, що ці питання все одно будуть тут періодично виринати, бо статистичні данні не відповідають релігії ковіддисидентів.Для прикладу, можна взяти улюблену, деякими, Рашу - половина безсимптомних, половину не виявляють, половину померших з ковідом вони відносять до інших причин смерті. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11443 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2554255525562557> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 04 січ, 2021 21:56