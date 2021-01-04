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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2554255525562557>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:03

  Вкладчик1234 написав:В Украине речь о прививках - это вообще какие-то "высшие материи".

Давайте спустимся на уровень ниже - тестирование. Я думаю нормальное тестирование симптомных и контактных людей - дало бы "много новых открытий". Но почему оно не проводится?
Я даже не говорю о поголовном тестировании
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

Соответственно - о какой "вакцинации" вообще может идти речь? Да ещё и непроверенными должным образом "вакцинами"

Всем ковидо-паникёрам - желаю поскорее ширнуться и успокоиться
Всем "ковидо-скептикам" - не болеть, а если заболели - выздоравливать. Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Поголовное тестирование тех же китайцев показывает обратное.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:06

  _hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?

" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
-- или самому уровень бредовости понятен стал?"

Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?
Колите что хотите, только других не заставляйте
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:18

  tumos написав:
  _hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".

Я читал, что сильнее, чем раньше. Но чтобы в приоритете эта мутация работала именно по молодым, пока с такой информацией не сталкивался.

у молодых от короны - яйца "отпадают", от любой, в плане работоспособности...
  Libo написав:
  Сибарит написав:
Кстати, при первой волне паники в США размели не только всю туалетную бумагу, но и все патроны. Полки с оружием также изрядно поредели.
Наверно, народ собирался защищать запасы туалетной бумаги :)

Информация от людей, живущих там.
У них инстинкт - при любой непонятной ситуации делать из дома крепость.

в Китае туалетную бумагу мели для других целей- оторвал кусок, открыл дверь, выбросил.....
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?

" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
-- или самому уровень бредовости понятен стал?"

Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?
Колите что хотите, только других не заставляйте

Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! ;) красота, но недолго ))))))
Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))
Востаннє редагувалось stm в Вів 05 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:23

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Т.е. безопасность короны уже кем-то доказана?

Например доказана выздоровевшими, "бессимптомными", и прочими "с антителами". Они не умерли же?

" когда информация про чипирующие вакцины обнародуется?
-- или самому уровень бредовости понятен стал?"

Вы сами с собой разговариваете? Я что, где-то говорил про "чипирующие вакцины"?
Колите что хотите, только других не заставляйте

Так и от вакцины далеко не каждый привитый коньки отбрасывает. Т.е. вакцина безопасна?

Я же не зря ссылку на пост вставил: изначальный вопрос был про смысл "двух-ходовки". В ответ пошли какие-то загадочные намеки на непонятные "ответки" непонятно от кого...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:48

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Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:01

  stm написав:Смотрите какая фигня получается, всё прививочники согласны ходить в школы/сады/работы с такими же "паникерами". Но! Все антипрививочники когда им предлагаешь рай на Земле без рептилоидов завывают о гражданских правах. Вас хотят поселить в чудо страну без правил вообще, только ваши права. Школы антипривочников, сады антипривочников, сильная нация антипривочников не верящия в ковид, врачи не верящие в болезни!!! красота, но недолго ))))))
Я вообще не понимаю зачем в ваших правах врачи верящие в ковид, только народная медицина и врачи отрицающие вакцинацию ))))

И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид":
1. Не заметили этого
2. Случайно заметили, сдавая тест
3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли
4. Попали в больничку
5. Умерли
6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?

Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)

А потом можно перейти к обсуждению вакцин :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:03

Ещё интересный вопрос, в свете "тотальной борьбы с ковидом":
почему люди с "характерными симптомами" вынуждены проходить тестирование и лечение через 7 кругов ада, или сами предоставлены себе?

Это такая "борьба" с ковидом?

В чём смысл "локдаунов", если "люди с характерными симптомами" вынуждены нарезать круги по больницам, аптекам, и т.д. И всё это в транспорте со "здоровыми"?

Нужно "или крестик снять, или трусы одеть", определитесь, "свидетели ковида"
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:16

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересный вопрос, в свете "тотальной борьбы с ковидом":
почему люди с "характерными симптомами" вынуждены проходить тестирование и лечение через 7 кругов ада, или сами предоставлены себе?

Это такая "борьба" с ковидом?

Нет мест в больницах. Не налажено производство. Начало ВИЧ - всё умирают, работает наука, не один год, лекарства #1, #2 и т.д. не сразу появилось по 1 таблеточке кушаешь и жить будешь до 100 лет и не заразишь своё потомство. Когда таблетки на уменьшение ВИЧ стоили как автомобиль, теперь доступны и даже программы для бедных. И о чудо, эти программы спонсируют рептилоиды (Гейтсы, Рокфеллеры и т.д.) в Африканских странах, а в главном логове рептилоидов - Лондоне врач с ВИЧ официально работает без проблем в больницах и спасает жизни и следит за своим здоровьем. А в свободной РФ инопланетяне виноваты и прогресса не видать, а то что видать тоска и печаль: новостные ленты даже крупных изданий РФ, которые ранее печатали нормальную аналитику развивают бред и страх перед неизведанным и инопланетным...И да, РФ прирост по ВИЧ ВОЗ(ну опять же потому что рептилоиды) рисует.
Наши начали чинить тюрьмы и если не остановятся, то мы станем лучше по показаниям туберкулёза, потому что тоже лекарства уже есть и нам не нужны тюрьмы для устрашения нации ;)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:И тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей из "подхвативших ковид":
1. Не заметили этого
2. Случайно заметили, сдавая тест
3. Заметили, покашляли немного, полечились как от простуды и забыли
4. Попали в больничку
5. Умерли
6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?

На всі ці питання є відповіді - достатньо погуглити. Тільки, підозрюю, що ці питання все одно будуть тут періодично виринати, бо статистичні данні не відповідають релігії ковіддисидентів.
Для прикладу, можна взяти улюблену, деякими, Рашу - половина безсимптомних, половину не виявляють, половину померших з ковідом вони відносять до інших причин смерті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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