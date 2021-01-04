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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2555255625572558

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:25

  Вкладчик1234 написав:....
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее тестирование не покажет.

Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:28

  ЛАД написав:Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).

После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.
И даже умереть можно
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:37

Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"

Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.

До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:47

  Вкладчик1234 написав:Какое миротворчество?
Люди по-прежнему задают простые вопросы по тестированию, статистике, "паспортам", "запретам носить маску одному в лесу" и т.д.

Ну не "запретам', а "обязанности".
Разговаривал с родичами в Мюнхене. В парках толпы народу, не протолкнешься.

Протестировать не могут нормально, а уже пилят бабло на "вакцинации".
Колоть тоже будете всем подряд? А может кто-то бессимптомный? Или недавно переболел? Или "нет времени объяснять"?

Не берусь утверждать, но Вы не допускаете, что у бессимптомных, например, приобретенный иммунитет может быть достаточно слабый, а вакцина может создавать гораздо более стандартизированный ответ?

6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?

Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)

Разрешите вопрос.
Какое количество/процент смертей/заболевших нужно, чтобы Вы признали необходимость вакцинации/карантинных мер?

P.s. Опять начались проблемы с сайтом. Отправка занимает больше времени, чем написание поста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:02

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).

После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.
И даже умереть можно

Бывает всё. И даже без гриппа.
Вопрос в проценте/количестве случаев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:03

  ЛАД написав:
  change_pm написав:......
Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...

Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...

Аналогия не очень понятная.
Может, разжуете?

Ви ж не хіпстер (тобто андроид/епл молодняк, який не знає історію) :)

Маю на увазі:
- зміну технологічного укладу - зміну соціальних укладів - зв"язані з цим голод, повне пригнічення прав і свобод (хоча тих свобод тобі і не було) і війни...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:08

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?

Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела :)

Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.

Мені здалось, що це тролінг, але можливо читаєш наші повідомлення по діагоналі...

Я від себе повторю:
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.


Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:20

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:....
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее тестирование не покажет.

Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).

А что такое художественный кашель?
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