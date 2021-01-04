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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2555255625572558 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 48 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 20 Всього голосів : 108 Додано: Вів 05 січ, 2021 19:25 Вкладчик1234 написав: ....

И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда? ....И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее тестирование не покажет.



Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Грипп...

Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.

Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная). То, что это было "всегда" никакоетестирование не покажет.Грипп...Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная). ЛАД 2 Повідомлень: 18103 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 19:28 ЛАД написав: Грипп...

Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.

Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная). Грипп...Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).

После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.

И даже умереть можно После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.И даже умереть можно Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13727 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 19:37



Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.



До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было. Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13727 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 19:47 Вкладчик1234 написав: Какое миротворчество?

Люди по-прежнему задают простые вопросы по тестированию, статистике, "паспортам", "запретам носить маску одному в лесу" и т.д. Какое миротворчество?Люди по-прежнему задают простые вопросы по тестированию, статистике, "паспортам", "запретам носить маску одному в лесу" и т.д.

Ну не "запретам', а "обязанности".

Разговаривал с родичами в Мюнхене. В парках толпы народу, не протолкнешься.



Протестировать не могут нормально, а уже пилят бабло на "вакцинации".

Колоть тоже будете всем подряд? А может кто-то бессимптомный? Или недавно переболел? Или "нет времени объяснять"?

Не берусь утверждать, но Вы не допускаете, что у бессимптомных, например, приобретенный иммунитет может быть достаточно слабый, а вакцина может создавать гораздо более стандартизированный ответ?



6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?



Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)

Разрешите вопрос.

Какое количество/процент смертей/заболевших нужно, чтобы Вы признали необходимость вакцинации/карантинных мер?



P.s. Опять начались проблемы с сайтом. Отправка занимает больше времени, чем написание поста. Ну не "запретам', а "обязанности".Разговаривал с родичами в Мюнхене. В парках толпы народу, не протолкнешься.Не берусь утверждать, но Вы не допускаете, что у бессимптомных, например, приобретенный иммунитет может быть достаточно слабый, а вакцина может создавать гораздо более стандартизированный ответ?Разрешите вопрос.Какое количество/процент смертей/заболевших нужно, чтобы Вы признали необходимость вакцинации/карантинных мер?P.s. Опять начались проблемы с сайтом. Отправка занимает больше времени, чем написание поста. ЛАД 2 Повідомлень: 18103 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 20:02 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Грипп...

Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.

Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная). Грипп...Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).

После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.

И даже умереть можно После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.И даже умереть можно

Бывает всё. И даже без гриппа.

Вопрос в проценте/количестве случаев. Бывает всё. И даже без гриппа.Вопрос в проценте/количестве случаев. ЛАД 2 Повідомлень: 18103 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 20:03 ЛАД написав: change_pm написав: ......

Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...



Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають... ......

Аналогия не очень понятная.

Может, разжуете? Аналогия не очень понятная.

Ви ж не хіпстер (тобто андроид/епл молодняк, який не знає історію)



Маю на увазі:

- зміну технологічного укладу - зміну соціальних укладів - зв"язані з цим голод, повне пригнічення прав і свобод (хоча тих свобод тобі і не було) і війни... Ви ж не хіпстер (тобто андроид/епл молодняк, який не знає історію)Маю на увазі:- зміну технологічного укладу - зміну соціальних укладів - зв"язані з цим голод, повне пригнічення прав і свобод (хоча тих свобод тобі і не було) і війни... change_pm Повідомлень: 2780 З нами з: 03.02.16 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 20:08 _hunter написав: Вкладчик1234 написав: _hunter написав: На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию? На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?

Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.

А так - пипл сам потихонечку закапывается.

А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.А так - пипл сам потихонечку закапывается.А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела

Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить. : зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.

Мені здалось, що це тролінг, але можливо читаєш наші повідомлення по діагоналі...



Я від себе повторю:

- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.



Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами Мені здалось, що це тролінг, але можливо читаєш наші повідомлення по діагоналі...Я від себе повторю:Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами change_pm Повідомлень: 2780 З нами з: 03.02.16 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 20:20 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ....

И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда? ....И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?

То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее тестирование не покажет.



Не первый и не последний грипп в нашей жизни

Грипп...

Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.

Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная). То, что это было "всегда" никакоетестирование не покажет.Грипп...Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).

А что такое художественный кашель? А что такое художественный кашель? vetka Повідомлень: 6798 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2555255625572558 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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