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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:25
Вкладчик1234 написав:
....
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?
То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее
тестирование не покажет.
Не первый и не последний грипп в нашей жизни
Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:28
ЛАД написав:
Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.
И даже умереть можно
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:37
Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"
Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:47
Вкладчик1234 написав:
Какое миротворчество?
Люди по-прежнему задают простые вопросы по тестированию, статистике, "паспортам", "запретам носить маску одному в лесу" и т.д.
Ну не "запретам', а "обязанности".
Разговаривал с родичами в Мюнхене. В парках толпы народу, не протолкнешься.
Протестировать не могут нормально, а уже пилят бабло на "вакцинации".
Колоть тоже будете всем подряд? А может кто-то бессимптомный? Или недавно переболел? Или "нет времени объяснять"?
Не берусь утверждать, но Вы не допускаете, что у бессимптомных, например, приобретенный иммунитет может быть достаточно слабый, а вакцина может создавать гораздо более стандартизированный ответ?
6. Сколько людей вообще переболели ковидом, и какой процент из них умерло? Сколько из них умерло именно от ковида, а не от сопутствующих заболеваний, травм, и т.п.?
Тогда можно перехожить к вопросу о необходимости вакцинации, "локдаунов", и прочих преследований всех подряд (больных, здоровых, без разбора)
Разрешите вопрос.
Какое количество/процент смертей/заболевших нужно, чтобы Вы признали необходимость вакцинации/карантинных мер?
P.s. Опять начались проблемы с сайтом. Отправка занимает больше времени, чем написание поста.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:02
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
После гриппа бывают осложнения на всю жизнь.
И даже умереть можно
Бывает всё. И даже без гриппа.
Вопрос в проценте/количестве случаев.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:03
ЛАД написав: change_pm написав:
......Все більше здається, що якщо проводити історичні паралелі, то ми можливо десь в 1904-1915 роках...
Які події були тоді, і які події пройшли потім за 20-30 років всі знають...
Аналогия не очень понятная. Может, разжуете
?
Ви ж не хіпстер (тобто андроид/епл молодняк, який не знає історію)
Маю на увазі:
- зміну технологічного укладу - зміну соціальних укладів - зв"язані з цим голод, повне пригнічення прав і свобод (хоча тих свобод тобі і не було) і війни...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:08
_hunter написав:
Повторяю вопрос
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?
Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом.
А так - пипл сам потихонечку закапывается.
А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела
: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.
Мені здалось, що це тролінг, але можливо читаєш наші повідомлення по діагоналі...
Я від себе повторю:
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.
Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:20
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
....
И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?
То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее
тестирование не покажет.
Не первый и не последний грипп в нашей жизни
Грипп...
Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья.
Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
А что такое художественный кашель?
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