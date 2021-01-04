ЛАД написав:Грипп... Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья. Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
После гриппа бывают осложнения на всю жизнь. И даже умереть можно
Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"
Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было.
ЛАД написав:Грипп... Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья. Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
После гриппа бывают осложнения на всю жизнь. И даже умереть можно
Бывает всё. И даже без гриппа. Вопрос в проценте/количестве случаев.
_hunter написав:На какое сопротивление натолкнется эбола? -- народ резко начнет носить маски и держать дистанцию?
Может начаться паника, массовые заготовки всего (в т.ч. оружия), и т.п. - тогда скорее всего будут и "горячие" конфликты, и "всё быстрее закончится", и не факт, что с хорошим результатом. А так - пипл сам потихонечку закапывается. А "кому надо" - спокойно готовятся к жизни в "новом дивном мире", и никто на них не обращает внимания, и нет никому до них дела
Повторяю вопрос: зачем в этой схеме "второй ход" -- можно ж просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью) выпустить.
Мені здалось, що це тролінг, але можливо читаєш наші повідомлення по діагоналі...
Я від себе повторю:
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.
Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами
Вкладчик1234 написав:.... И не говорю о поголовном тестировании в мировом масштабе. Может оно покажет - что ковид так же распространен как герпес, и был с нами всегда?
То, что это было "всегда" никакое сегодняшнее тестирование не покажет.
Не первый и не последний грипп в нашей жизни
Грипп... Разговаривал с родичами в Питере. Переболела вся семья. Муж (40+) и дочь (14) переболели легко. Жена - средне, прошел уже почти месяц - художественный кашель до сих пор. Мать (примерно 70) - 2 недели под кислородом, 3-его выписали, сильная одышка (очень сильная).
Сотрудник медцентра Aurora Medical Center в штате Висконсин обвиняется в порче около 600 доз вакцины Moderna. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TMJ4, провизор является сторонником теории заговора. Он уверен, что вакцина может изменить ДНК людей.
komp написав:Содержательно и по делу, но любители всемирного заговора всё равно не осилят:
05.01.21 11:30 Ольга Голубовская: Ковидных "диссидентов" отрезвляет, только когда умирает кто-то из близких ...Тут надо понимать, что большинство людей болеют достаточно легко. Однако при COVID-19 повышение температуры тела не коррелирует с тяжестью течения. Может быть нормальная или субфебрильная температура, а у человека тяжелейшее расползающееся поражение легких, которое трудно контролировать. Хотя сейчас мы уже более уверены даже в ведении достаточно тяжелых больных. Но заболевание таково, что, к моему большому сожалению, бывают разные "сюрпризы". Теряем людей, в том числе и молодых, причем, иногда почти на ровном месте...
Ольга Голубовская - особа наближена до влади та ВООЗ. Всі висловлявання повинні відповідати генеральній лінії партії! Хіба ж може бути інакше?
А еще мимо Ольги Голубовской прошла история Древнего Мира, которая изучалась в учебнике для пятого класса советской школы, поскольку демократия, которую она предложила ограничить, это одна из форм правления, а не право человека, как она наивно думала.