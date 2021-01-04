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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:02
change_pm написав:
......
Я від себе повторю:
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.
Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами
Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:23
Молодец , заработал себе плюсик в карму уничтожив 666 доз вакцинуса.
Настоящий христианин.
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:28
andrein написав:
Молодец , заработал себе плюсик в карму уничтожив 666 доз вакцинуса.
Настоящий христианин.
Мабуть, теж абетку поміняв на квиток, в свій час, як Буратіно на аватарці.
Тому і вірить в різну хрінь, як прототип.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:37
komp написав: andriykulyk76 написав:
Даруйте. Ось повністю:
Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук
Посади у НАН України:
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів
Старший науковий співробітник
Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?
Я ее когда-то немного почитал и всё понял, дальше не стал.
Вообще читать лучше практикующих врачей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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