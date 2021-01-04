RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2557255825592560>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:02

  change_pm написав:......
Я від себе повторю:
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.


Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами :)

Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18107
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4648 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:23

  ЛАД написав:
Сотрудник медцентра Aurora Medical Center в штате Висконсин обвиняется в порче около 600 доз вакцины Moderna. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TMJ4, провизор является сторонником теории заговора. Он уверен, что вакцина может изменить ДНК людей.

https://kurs.com.ua/novost/265700-e2808bstoronnik-teorii-zagovora-isportil-v-ssha-okolo-600-vakcin?
:lol:
Первоисточник, правда, так себе - EADaily.


Молодец , заработал себе плюсик в карму уничтожив 666 доз вакцинуса.
:)
Настоящий христианин.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Молодец , заработал себе плюсик в карму уничтожив 666 доз вакцинуса.
:)
Настоящий христианин.

Мабуть, теж абетку поміняв на квиток, в свій час, як Буратіно на аватарці.
Тому і вірить в різну хрінь, як прототип.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11449
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:37

  komp написав:
  andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю:
Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук
Посади у НАН України:
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів
Старший науковий співробітник

Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?

Я ее когда-то немного почитал и всё понял, дальше не стал.
Вообще читать лучше практикующих врачей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17852
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2055 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:02

Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели:
https://www.youtube.com/watch?v=e2SS5BBsu7U
Igneus
 
Повідомлень: 889
З нами з: 29.08.18
Подякував: 383 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23

  Igneus написав:Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели:
https://www.youtube.com/watch?v=e2SS5BBsu7U


Бухали тогда безбожно и поголовно. С 11:00 слюна у всех была как сейчас у нас санитайзер. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9170
З нами з: 14.11.11
Подякував: 365 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:25

https://strana.ua/news/310460-v-ukraine ... enhi-.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4407
З нами з: 29.05.18
Подякував: 104 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:42

  shapo написав:https://strana.ua/news/310460-v-ukraine-nachalas-podpolnaja-vaktsinatsija-ot-koronavirusa-za-denhi-.html
чергова бездоказова фантазія жовтої преси,за яку не потрібно навіть відповідати....
Мета одна
внести роздрай з допомогою брехні, при чому дуже нагадує один анекдот
-Мойша, а ви знаєте що в Рабіновіча дочка повія
-так в нього син
-а все таки...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23709
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:55

Обновилась статистика в Чехии за ноябрь, кому будет интересно.
Верхний график- общая смертность, нижний - ковид (понедельно)
Зображення
Сейчас тут третья волна, снова ввели ограничения.
На данный момент доступно бесплатное тестирование Ag тестом, начали вакцинировать врачей и 80+
cz_user
 
Повідомлень: 14
З нами з: 30.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58

Вот тут подробно о ГМО вакцине
С переводом
https://www.bitchute.com/video/L39bK6n40clN/

Оригинал
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2557255825592560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7351 1714031
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28241)
06.01.2021 00:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.