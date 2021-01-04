Сотрудник медцентра Aurora Medical Center в штате Висконсин обвиняется в порче около 600 доз вакцины Moderna. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TMJ4, провизор является сторонником теории заговора. Он уверен, что вакцина может изменить ДНК людей.
andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю: Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук Посади у НАН України: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів Старший науковий співробітник
Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?
Я ее когда-то немного почитал и всё понял, дальше не стал. Вообще читать лучше практикующих врачей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
чергова бездоказова фантазія жовтої преси,за яку не потрібно навіть відповідати.... Мета одна внести роздрай з допомогою брехні, при чому дуже нагадує один анекдот -Мойша, а ви знаєте що в Рабіновіча дочка повія -так в нього син -а все таки...
Обновилась статистика в Чехии за ноябрь, кому будет интересно. Верхний график- общая смертность, нижний - ковид (понедельно) Сейчас тут третья волна, снова ввели ограничения. На данный момент доступно бесплатное тестирование Ag тестом, начали вакцинировать врачей и 80+