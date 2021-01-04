Igneus написав:Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели:
https://www.youtube.com/watch?v=e2SS5BBsu7U
Почему не болели, так и не объяснено.
Наверно, просто было меньше людей с болезнями, которые могли передаваться через стакан.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 01:00
Почему не болели, так и не объяснено.
Наверно, просто было меньше людей с болезнями, которые могли передаваться через стакан.
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