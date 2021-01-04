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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2557255825592560

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:00

  Igneus написав:Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели:
https://www.youtube.com/watch?v=e2SS5BBsu7U

Почему не болели, так и не объяснено.
Наверно, просто было меньше людей с болезнями, которые могли передаваться через стакан.
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  #<1 ... 2557255825592560
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