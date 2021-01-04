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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:20
shapo написав:
https://strana.ua/news/310460-v-ukraine-nachalas-podpolnaja-vaktsinatsija-ot-koronavirusa-za-denhi-.html
Возможно, и правда.
Но я бы не рискнул. Прививаться неизвестно чем и в каких условиях хранилась, если даже настоящая.
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