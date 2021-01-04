Возможно, и правда.
Но я бы не рискнул. Прививаться неизвестно чем и в каких условиях хранилась, если даже настоящая.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:20
Додано: Сер 06 січ, 2021 03:06
Мошенники в интернете предлагают в течение нескольких дней достать за $ 150 вакцину от COVID-19 или продвинуть вперед в очереди на вакцинацию:
На данный момент страх ухудшения финансового положения семьи и страх заболеть коронавирусом беспокоят украинцев примерно на одном уровне:
45% против 44%.
Для 46% участников опроса уровень доходов снизился по сравнению с началом карантина. Для 10% из них доход уменьшился более, чем на 70%. Для большей половины опрошенных (53%) доход уменьшился на 21-50%. Всего около 73% опрошенных чувствуют финансовые трудности из-за карантина.
Большинство респондентов, переболевших коронавирусом, перенесли заболевание в лёгкой форме (54%), 45% были в средней тяжести и лишь 1% ответили, что переболели в тяжелой форме.
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