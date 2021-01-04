Возможно, и правда.
Но я бы не рискнул. Прививаться неизвестно чем и в каких условиях хранилась, если даже настоящая.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:20
Додано: Сер 06 січ, 2021 03:06
Мошенники в интернете предлагают в течение нескольких дней достать за $ 150 вакцину от COVID-19 или продвинуть вперед в очереди на вакцинацию:
На данный момент страх ухудшения финансового положения семьи и страх заболеть коронавирусом беспокоят украинцев примерно на одном уровне:
45% против 44%.
Для 46% участников опроса уровень доходов снизился по сравнению с началом карантина. Для 10% из них доход уменьшился более, чем на 70%. Для большей половины опрошенных (53%) доход уменьшился на 21-50%. Всего около 73% опрошенных чувствуют финансовые трудности из-за карантина.
Лишь 9% респондентов ответили, что сами перенесли коронавирус, и еще 16% сказали, что пережили похожие симптомы и у них есть всего лишь подозрение на коронавирус, а 74% ответили, что не болели коронавирусом.
Большинство респондентов, переболевших коронавирусом, перенесли заболевание в лёгкой форме (54%), 45% были в средней тяжести и лишь 1% ответили, что переболели в тяжелой форме.
Додано: Сер 06 січ, 2021 06:54
Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...
Якщо ціль ось така:
- знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості
- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...
Чому? Дуже просто:
- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,
- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.
- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.
Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.
Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив...
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