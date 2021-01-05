Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2557255825592560 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 108 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 48 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 20 Всього голосів : 108 Додано: Сер 06 січ, 2021 01:20 shapo написав: https://strana.ua/news/310460-v-ukraine-nachalas-podpolnaja-vaktsinatsija-ot-koronavirusa-za-denhi-.html https://strana.ua/news/310460-v-ukraine-nachalas-podpolnaja-vaktsinatsija-ot-koronavirusa-za-denhi-.html

Возможно, и правда.

Но я бы не рискнул. Прививаться неизвестно чем и в каких условиях хранилась, если даже настоящая. Возможно, и правда.Но я бы не рискнул. Прививаться неизвестно чем и в каких условиях хранилась, если даже настоящая. ЛАД 2 Повідомлень: 18110 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 03:06

https://minfin.com.ua/2021/01/05/58121962/

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN29A19Z



На данный момент страх ухудшения финансового положения семьи и страх заболеть коронавирусом беспокоят украинцев примерно на одном уровне:

45% против 44%.



Для 46% участников опроса уровень доходов снизился по сравнению с началом карантина. Для 10% из них доход уменьшился более, чем на 70%. Для большей половины опрошенных (53%) доход уменьшился на 21-50%. Всего около 73% опрошенных чувствуют финансовые трудности из-за карантина.



Лишь 9% респондентов ответили, что сами перенесли коронавирус, и еще 16% сказали, что пережили похожие симптомы и у них есть всего лишь подозрение на коронавирус, а 74% ответили, что не болели коронавирусом.



Большинство респондентов, переболевших коронавирусом, перенесли заболевание в лёгкой форме (54%), 45% были в средней тяжести и лишь 1% ответили, что переболели в тяжелой форме.



https://mmr.ua/show/issledovanie-gradus Мошенники в интернете предлагают в течение нескольких дней достать за $ 150 вакцину от COVID-19 или продвинуть вперед в очереди на вакцинацию:На данный момент страх ухудшения финансового положения семьи и страх заболеть коронавирусом беспокоят украинцев примерно на одном уровне:Для 46% участников опроса уровень доходов снизился по сравнению с началом карантина. Для 10% из них доход уменьшился более, чем на 70%. Для большей половины опрошенных (53%) доход уменьшился на 21-50%.Лишь 9% респондентов ответили, что сами перенесли коронавирус, и еще 16% сказали, что пережили похожие симптомы и у них есть всего лишь подозрение на коронавирус, аБольшинство респондентов, переболевших коронавирусом, перенесли заболевание в лёгкой форме (54%), 45% были в средней тяжести Igneus Повідомлень: 890 З нами з: 29.08.18 Подякував: 383 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 06:54 ЛАД написав: change_pm написав: ......

Я від себе повторю:

- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.



Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами ......Я від себе повторю:Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами

Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)". Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".

Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...



Якщо ціль ось така:

- знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості



- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...



Чому? Дуже просто:

- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,

- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.

- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.



Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.



Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив... Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...Якщо ціль ось така:- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...Чому? Дуже просто:- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив... change_pm Повідомлень: 2784 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 602 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 08:58 change_pm написав: Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...



Якщо ціль ось така:

- знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості



- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...



Чому? Дуже просто:

- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,

- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.

- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.



Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.



Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив... Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...Якщо ціль ось така:- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...Чому? Дуже просто:- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив...

Согласна с вами полностью! Согласна с вами полностью! vetka Повідомлень: 6800 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 09:15



«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцинации китайской и какой-либо другой вакциной!



Как будет проходить вакцинация в Украине? Хватит шприцев? Из-за отсутствия шприцев вакцинация любой вакциной будет сорвана!



На данный момент, вакцина от COVID-19 вне зависимости от страны происхождения производится в однодозовых и многодозовых флаконах, шприц для проведения инъекции в комплекте с вакциной не предусмотрен.



В бюджете Украины на 2021 год деньги на закупку шприцев для проведения массовой вакцинации не предусмотрены и шприцы не закуплены.



При проведении вакцинации используются одноразовые 1-3 мл шприцы. Номер иглы подсказать?



Украинский рынок таких шприцев на 40 млн населения, составляет 40-45 млн единиц (штук) в год, большей мерой это шприцы для проведения инъекций инсулина.



Для реализации схемы прайм-буст вакцинации необходимо 2 шприца на одного пациента!



Даже если собрать все шприцы с рынка и использовать для проведения вакцинации, то их хватит на одну инъекцию из двух необходимых, а диабетики останутся без шприцев!



Хотя шприцы 1-3 мл украинского производства уже зарезервированы для проведения вакцинации арабскими странами!



К чему я это написал?



Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – вы неспособны обеспечить страну шприцами, куда вам браться за вакцину!!!



директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко”

Телеграм "одиозного скандального блоггера" "Свидетелям короны" советую купить несколько инсулиновых шприцев, т.к. кажись "акция" намечается (типа как с масками и всем остальным)Телеграм "одиозного скандального блоггера" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13730 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 09:32 Вкладчик1234 написав: "Свидетелям короны" советую купить несколько инсулиновых шприцев, т.к. кажись "акция" намечается (типа как с масками и всем остальным)



«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцинации китайской и какой-либо другой вакциной!



Как будет проходить вакцинация в Украине? Хватит шприцев? Из-за отсутствия шприцев вакцинация любой вакциной будет сорвана!



На данный момент, вакцина от COVID-19 вне зависимости от страны происхождения производится в однодозовых и многодозовых флаконах, шприц для проведения инъекции в комплекте с вакциной не предусмотрен.



В бюджете Украины на 2021 год деньги на закупку шприцев для проведения массовой вакцинации не предусмотрены и шприцы не закуплены.



При проведении вакцинации используются одноразовые 1-3 мл шприцы. Номер иглы подсказать?



Украинский рынок таких шприцев на 40 млн населения, составляет 40-45 млн единиц (штук) в год, большей мерой это шприцы для проведения инъекций инсулина.



Для реализации схемы прайм-буст вакцинации необходимо 2 шприца на одного пациента!



Даже если собрать все шприцы с рынка и использовать для проведения вакцинации, то их хватит на одну инъекцию из двух необходимых, а диабетики останутся без шприцев!



Хотя шприцы 1-3 мл украинского производства уже зарезервированы для проведения вакцинации арабскими странами!



К чему я это написал?



Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – вы неспособны обеспечить страну шприцами, куда вам браться за вакцину!!!



директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко”

Телеграм "одиозного скандального блоггера" "Свидетелям короны" советую купить несколько инсулиновых шприцев, т.к. кажись "акция" намечается (типа как с масками и всем остальным)Телеграм "одиозного скандального блоггера"

Маразм крепчает... Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак Маразм крепчает... Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак vetka Повідомлень: 6800 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 09:57 Вкладчик1234 написав: Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"



Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.



До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было. Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"



Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения IgA Повідомлень: 322 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:16 Маразм действительно крепчает...

То обсуждается уничтожение человечества как цель эпидемии/вакцинации (поставленная рептилоидами?).

То начинается подсчёт шприцов в Телеграме "одиозного скандального блоггера", как будто мы буквально на днях ожидаем получение 80 (или хотя бы 40) млн. доз вакцины. Я уж даже молчу о том, что нам столько не нужно - никто не собирается вакцинировать детей. ЛАД 2 Повідомлень: 18110 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:16 IgA написав: Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения

1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины

2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.

или "осложнения, вызванные короной"

или "осложнения, связанные с короной"

или "непонятно почему, но пишем корону" 1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.или "осложнения, вызванные короной"или "осложнения, связанные с короной"или "непонятно почему, но пишем корону" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13730 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7506 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2557255825592560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням vitaliy_berdinskikh, Вкладчик1234,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], headshaker ЛОБ і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 734 , 735 , 736

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1714134

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19