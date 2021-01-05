На данный момент страх ухудшения финансового положения семьи и страх заболеть коронавирусом беспокоят украинцев примерно на одном уровне: 45% против 44%.
Для 46% участников опроса уровень доходов снизился по сравнению с началом карантина. Для 10% из них доход уменьшился более, чем на 70%. Для большей половины опрошенных (53%) доход уменьшился на 21-50%. Всего около 73% опрошенных чувствуют финансовые трудности из-за карантина.
Лишь 9% респондентов ответили, что сами перенесли коронавирус, и еще 16% сказали, что пережили похожие симптомы и у них есть всего лишь подозрение на коронавирус, а 74% ответили, что не болели коронавирусом.
Большинство респондентов, переболевших коронавирусом, перенесли заболевание в лёгкой форме (54%), 45% были в средней тяжести и лишь 1% ответили, что переболели в тяжелой форме.
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.
Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами
Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".
Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...
Якщо ціль ось така: - знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості
- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...
Чому? Дуже просто: - він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки, - знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть. - "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.
Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.
Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив...
change_pm написав:Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...
Якщо ціль ось така: - знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості
- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...
Чому? Дуже просто: - він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки, - знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть. - "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.
Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.
Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив...
Вкладчик1234 написав:Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"
Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было.
Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения
Маразм действительно крепчает... То обсуждается уничтожение человечества как цель эпидемии/вакцинации (поставленная рептилоидами?). То начинается подсчёт шприцов в Телеграме "одиозного скандального блоггера", как будто мы буквально на днях ожидаем получение 80 (или хотя бы 40) млн. доз вакцины. Я уж даже молчу о том, что нам столько не нужно - никто не собирается вакцинировать детей.
IgA написав:Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения
1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины 2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона. или "осложнения, вызванные короной" или "осложнения, связанные с короной" или "непонятно почему, но пишем корону"
ЛАД написав:Маразм действительно крепчает... То обсуждается уничтожение человечества как цель эпидемии/вакцинации (поставленная рептилоидами?). То начинается подсчёт шприцов в Телеграме "одиозного скандального блоггера", как будто мы буквально на днях ожидаем получение 80 (или хотя бы 40) млн. доз вакцины. Я уж даже молчу о том, что нам столько не нужно - никто не собирается вакцинировать детей.
Тоже так сразу подумал. Но потом вспомнил про наших "стандартных" пересичных и "комерсов". Если бы всё было рационально, как думаете Вы и я, - то пранков с масками, туалетной бумагой, а ранее - с гречкой, сахаром, подсолнечным маслом, солью и т.п. - не могло бы быть. Но они были, и регулярно повторяются
Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?
В любом случае, попкорн у меня напоготове. Расслабляемся, и наблюдаем за самым массовым реалити-шоу