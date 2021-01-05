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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2558255925602561>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 109
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
49
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:20

  shapo написав:https://strana.ua/news/310460-v-ukraine-nachalas-podpolnaja-vaktsinatsija-ot-koronavirusa-za-denhi-.html

Возможно, и правда.
Но я бы не рискнул. Прививаться неизвестно чем и в каких условиях хранилась, если даже настоящая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 03:06

Мошенники в интернете предлагают в течение нескольких дней достать за $ 150 вакцину от COVID-19 или продвинуть вперед в очереди на вакцинацию:
https://minfin.com.ua/2021/01/05/58121962/
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN29A19Z

На данный момент страх ухудшения финансового положения семьи и страх заболеть коронавирусом беспокоят украинцев примерно на одном уровне:
45% против 44%.

Для 46% участников опроса уровень доходов снизился по сравнению с началом карантина. Для 10% из них доход уменьшился более, чем на 70%. Для большей половины опрошенных (53%) доход уменьшился на 21-50%. Всего около 73% опрошенных чувствуют финансовые трудности из-за карантина.

Лишь 9% респондентов ответили, что сами перенесли коронавирус, и еще 16% сказали, что пережили похожие симптомы и у них есть всего лишь подозрение на коронавирус, а 74% ответили, что не болели коронавирусом.

Большинство респондентов, переболевших коронавирусом, перенесли заболевание в лёгкой форме (54%), 45% были в средней тяжести и лишь 1% ответили, что переболели в тяжелой форме.

https://mmr.ua/show/issledovanie-gradus
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 06:54

  ЛАД написав:
  change_pm написав:......
Я від себе повторю:
- вірус (вакцина), які тихо і повільно вб"ють всіх слабих, краще ніж бойова ебола, якщо стоїть ціль знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості.


Якщо і це потребує пояснення, тоді рекомендую прочитати раз ...надцять те, що вище, вголос і шевелячи губами :)

Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".

Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...

Якщо ціль ось така:
- знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості

- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...

Чому? Дуже просто:
- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,
- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.
- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.

Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.

Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:58

  change_pm написав:Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...

Якщо ціль ось така:
- знищити всіх людей, і залишити інфраструктуру, планету і іліту в цілості

- то я (будучи, наприклад, організатором) саме повільно вбиваючий вірус і запускав би...

Чому? Дуже просто:
- він не створює миттевої паніки, створює довготривалий страх і почуття небезпеки,
- знищує популяцію повільно - є люди, які за вами і собою приберуть.
- "ебола" вбиває швидко і всіх, ховати, прибирати за собою немає кому. В процессі створює неорганізовану паніку і може привести до воєн, технологічних катастроф.

Наприклад, в Україні залишиться 10-5-2 млн людей. Через неможливість обслуговування і непотрібу, завчасно погасять реактори АЕС, і можливо навіть ТВЕЛи встигнуть відправити на поховання в Рашу.

Десь так... Це все фантахування на тему, а якщо ціль така і як би я робив...

Согласна с вами полностью!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:15

"Свидетелям короны" советую купить несколько инсулиновых шприцев, т.к. кажись "акция" намечается (типа как с масками и всем остальным)

«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцинации китайской и какой-либо другой вакциной!

Как будет проходить вакцинация в Украине? Хватит шприцев? Из-за отсутствия шприцев вакцинация любой вакциной будет сорвана!

На данный момент, вакцина от COVID-19 вне зависимости от страны происхождения производится в однодозовых и многодозовых флаконах, шприц для проведения инъекции в комплекте с вакциной не предусмотрен.

В бюджете Украины на 2021 год деньги на закупку шприцев для проведения массовой вакцинации не предусмотрены и шприцы не закуплены.

При проведении вакцинации используются одноразовые 1-3 мл шприцы. Номер иглы подсказать?

Украинский рынок таких шприцев на 40 млн населения, составляет 40-45 млн единиц (штук) в год, большей мерой это шприцы для проведения инъекций инсулина.

Для реализации схемы прайм-буст вакцинации необходимо 2 шприца на одного пациента!

Даже если собрать все шприцы с рынка и использовать для проведения вакцинации, то их хватит на одну инъекцию из двух необходимых, а диабетики останутся без шприцев!

Хотя шприцы 1-3 мл украинского производства уже зарезервированы для проведения вакцинации арабскими странами!

К чему я это написал?

Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – вы неспособны обеспечить страну шприцами, куда вам браться за вакцину!!!

директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко”

Телеграм "одиозного скандального блоггера"
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:32

  Вкладчик1234 написав:"Свидетелям короны" советую купить несколько инсулиновых шприцев, т.к. кажись "акция" намечается (типа как с масками и всем остальным)

«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцинации китайской и какой-либо другой вакциной!

Как будет проходить вакцинация в Украине? Хватит шприцев? Из-за отсутствия шприцев вакцинация любой вакциной будет сорвана!

На данный момент, вакцина от COVID-19 вне зависимости от страны происхождения производится в однодозовых и многодозовых флаконах, шприц для проведения инъекции в комплекте с вакциной не предусмотрен.

В бюджете Украины на 2021 год деньги на закупку шприцев для проведения массовой вакцинации не предусмотрены и шприцы не закуплены.

При проведении вакцинации используются одноразовые 1-3 мл шприцы. Номер иглы подсказать?

Украинский рынок таких шприцев на 40 млн населения, составляет 40-45 млн единиц (штук) в год, большей мерой это шприцы для проведения инъекций инсулина.

Для реализации схемы прайм-буст вакцинации необходимо 2 шприца на одного пациента!

Даже если собрать все шприцы с рынка и использовать для проведения вакцинации, то их хватит на одну инъекцию из двух необходимых, а диабетики останутся без шприцев!

Хотя шприцы 1-3 мл украинского производства уже зарезервированы для проведения вакцинации арабскими странами!

К чему я это написал?

Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов – вы неспособны обеспечить страну шприцами, куда вам браться за вакцину!!!

директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко”

Телеграм "одиозного скандального блоггера"

Маразм крепчает... Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:57

  Вкладчик1234 написав:Рубрика "вы всьо врёти", "не всьо так адназначна", "миллионы мух не могут ошибаться"

Два человека, сделавшие прививку Pfizer от коронавируса, умерли в Норвегии — Норвежское агентство лекарственных средств. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.

До этого в канун Нового Года в Португалии умерла 41-летняя женщина-педиатр через два дня после прививки Pfizer. Никаких симптомов болезни у неё не было.


Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:16

Маразм действительно крепчает...
То обсуждается уничтожение человечества как цель эпидемии/вакцинации (поставленная рептилоидами?).
То начинается подсчёт шприцов в Телеграме "одиозного скандального блоггера", как будто мы буквально на днях ожидаем получение 80 (или хотя бы 40) млн. доз вакцины. Я уж даже молчу о том, что нам столько не нужно - никто не собирается вакцинировать детей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:16

  IgA написав:Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения

1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины
2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.
или "осложнения, вызванные короной"
или "осложнения, связанные с короной"
или "непонятно почему, но пишем корону"
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:23

  ЛАД написав:Маразм действительно крепчает...
То обсуждается уничтожение человечества как цель эпидемии/вакцинации (поставленная рептилоидами?).
То начинается подсчёт шприцов в Телеграме "одиозного скандального блоггера", как будто мы буквально на днях ожидаем получение 80 (или хотя бы 40) млн. доз вакцины. Я уж даже молчу о том, что нам столько не нужно - никто не собирается вакцинировать детей.

Тоже так сразу подумал.
Но потом вспомнил про наших "стандартных" пересичных и "комерсов".
Если бы всё было рационально, как думаете Вы и я, - то пранков с масками, туалетной бумагой, а ранее - с гречкой, сахаром, подсолнечным маслом, солью и т.п. - не могло бы быть. Но они были, и регулярно повторяются

Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?

В любом случае, попкорн у меня напоготове. Расслабляемся, и наблюдаем за самым массовым реалити-шоу :)
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