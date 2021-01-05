RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2558255925602561

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 109
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
49
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:27

  Вкладчик1234 написав:
  IgA написав:Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения

1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины
2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.
или "осложнения, вызванные короной"
или "осложнения, связанные с короной"
или "непонятно почему, но пишем корону"

Простите, не надоело?
В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек

От короны на сегодня 18927 умерших.
Как-то не согласуется с Вашими высказываниями.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18112
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4648 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:30

  ЛАД написав:Простите, не надоело?
В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек

От короны на сегодня 18927 умерших.
Как-то не согласуется с Вашими высказываниями.

Видимо я пропустил "смену парадигмы" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13733
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7507 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:47

  Вкладчик1234 написав:.......
Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?
........

С туалетной бумагой мне тоже непонятно.
Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.
А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18112
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4648 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:54

  change_pm написав:
  ЛАД написав:Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".

Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...
...

Так и есть. Даже "вперед паровоза"...
Внимательно начальное сообщение прочитайте -- там человек утверждал, что "самая мякотка" -- в вакцине. На что ему был задан вопрос: а нафига "двух-ходовка", если и за "один ход" справиться можно?
Человек ответ пока так и не придумал.
Ну а за подтверждение моих слов (про "боевой насморк"), хоть и вслух и шевеля губами -- спасибо, конечно...
_hunter
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:59

  Вкладчик1234 написав:
  IgA написав:Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения

1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины
2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.
или "осложнения, вызванные короной"
или "осложнения, связанные с короной"
или "непонятно почему, но пишем корону"

Вы что-то недопоняли: можно, конечно. Можно даже от чиха (в прямом смысле) умереть (на самом деле от разорвавшейся аневризмы, но такую сложную цепочку, как я вижу -- вы проследить не способны).
Весь вопрос в количестве таких смертей.
_hunter
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:13

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.......
Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?
........

С туалетной бумагой мне тоже непонятно.
Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.
А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения).

В случае апокалипсиса, на одной гречке с солью долго не протянуть, да и при таком монопитании туалетная бумага не особо то и нужна будет.
vetka
 
Повідомлень: 6801
З нами з: 04.03.14
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:48

  _hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".


Белых господ африканская молодежь не интересует :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1541 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:50

  ЛАД написав:Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?


Грешников и иноверцев вестимо :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1541 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2558255925602561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1714217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.