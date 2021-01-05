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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:27
Вкладчик1234 написав: IgA написав:
Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения
1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины
2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.
или "осложнения, вызванные короной"
или "осложнения, связанные с короной"
или "непонятно почему, но пишем корону"
Простите, не надоело?
В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек
От короны на сегодня
18927 умерших.
Как-то не согласуется с Вашими высказываниями.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:30
ЛАД написав:
Простите, не надоело?
В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек
От короны на сегодня
18927 умерших.
Как-то не согласуется с Вашими высказываниями.
Видимо я пропустил "смену парадигмы"
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:47
Вкладчик1234 написав:
.......
Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?
........
С туалетной бумагой мне тоже непонятно.
Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.
А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения).
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:54
change_pm написав:
Мабудь я своєю думкою вирвався вперед
ЛАД написав:
Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".
...
...
Так и есть. Даже "вперед паровоза"...
Внимательно начальное сообщение прочитайте -- там человек утверждал, что "самая мякотка" -- в вакцине. На что ему был задан вопрос: а нафига "двух-ходовка", если и за "один ход" справиться можно?
Человек ответ пока так и не придумал.
Ну а за подтверждение моих слов (про "боевой насморк"), хоть и вслух и шевеля губами -- спасибо, конечно...
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:59
Вкладчик1234 написав: IgA написав:
Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения
1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины
2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.
или "осложнения, вызванные короной"
или "осложнения, связанные с короной"
или "непонятно почему, но пишем корону"
Вы что-то недопоняли: можно, конечно. Можно даже от чиха (в прямом смысле) умереть (на самом деле от разорвавшейся аневризмы, но такую сложную цепочку, как я вижу -- вы проследить не способны).
Весь вопрос в количестве таких смертей.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:13
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
.......
Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?
........
С туалетной бумагой мне тоже непонятно.
Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.
А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения).
В случае апокалипсиса, на одной гречке с солью долго не протянуть, да и при таком монопитании туалетная бумага не особо то и нужна будет.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:48
_hunter написав:
А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".
Белых господ африканская молодежь не интересует
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:50
ЛАД написав:
Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?
Грешников и иноверцев вестимо
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