Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2558255925602561 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 109 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 49 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Сер 06 січ, 2021 10:27 Вкладчик1234 написав: IgA написав: Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения

1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины

2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.

или "осложнения, вызванные короной"

или "осложнения, связанные с короной"

или "непонятно почему, но пишем корону" 1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.или "осложнения, вызванные короной"или "осложнения, связанные с короной"или "непонятно почему, но пишем корону"

Простите, не надоело?

В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек

От короны на сегодня 18927 умерших.

Как-то не согласуется с Вашими высказываниями. Простите, не надоело?От короны18927 умерших.Как-то не согласуется с Вашими высказываниями. ЛАД 2 Повідомлень: 18112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:30 ЛАД написав: Простите, не надоело?

В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек

От короны на сегодня 18927 умерших.

Как-то не согласуется с Вашими высказываниями. Простите, не надоело?От короны18927 умерших.Как-то не согласуется с Вашими высказываниями.

Видимо я пропустил "смену парадигмы" Видимо я пропустил "смену парадигмы" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13733 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7507 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:47 Вкладчик1234 написав: .......

Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?

........

.......Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?........

С туалетной бумагой мне тоже непонятно.

Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.

А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения). С туалетной бумагой мне тоже непонятно.Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения). ЛАД 2 Повідомлень: 18112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4648 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:54 change_pm написав: ЛАД написав: Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)". Мне тоже не очень понятно, чем это лучше, чем "просто боевой "насморк" (эбола с пониженной летальностью)".

Мабудь я своєю думкою вирвався вперед...

...

......

Так и есть. Даже "вперед паровоза"...

Внимательно начальное сообщение прочитайте -- там человек утверждал, что "самая мякотка" -- в вакцине. На что ему был задан вопрос: а нафига "двух-ходовка", если и за "один ход" справиться можно?

Человек ответ пока так и не придумал.

Ну а за подтверждение моих слов (про "боевой насморк"), хоть и вслух и шевеля губами -- спасибо, конечно... Так и есть. Даже "вперед паровоза"...Внимательно начальное сообщение прочитайте -- там человек утверждал, что "самая мякотка" -- в вакцине. На что ему был задан вопрос: а нафига "двух-ходовка", если и за "один ход" справиться можно?Человек ответ пока так и не придумал.Ну а за подтверждение моих слов (про "боевой насморк"), хоть и вслух и шевеля губами -- спасибо, конечно... _hunter Повідомлень: 3391 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:59 Вкладчик1234 написав: IgA написав: Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения Ждем Ваших смишных шуток про умерших от вакцины с наличием огнестрельного ранения

1. От вакцины умереть нельзя. Если вакцинированный умер - то от чего угодно, только не от вакцины

2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.

или "осложнения, вызванные короной"

или "осложнения, связанные с короной"

или "непонятно почему, но пишем корону" 1.2. Если умер "невакцинированный" - это по-любому корона.или "осложнения, вызванные короной"или "осложнения, связанные с короной"или "непонятно почему, но пишем корону"

Вы что-то недопоняли: можно, конечно. Можно даже от чиха (в прямом смысле) умереть (на самом деле от разорвавшейся аневризмы, но такую сложную цепочку, как я вижу -- вы проследить не способны).

Весь вопрос в количестве таких смертей. Вы что-то недопоняли: можно, конечно. Можно даже от чиха (в прямом смысле) умереть (на самом деле от разорвавшейся аневризмы, но такую сложную цепочку, как я вижу -- вы проследить не способны).Весь вопрос в количестве таких смертей. _hunter Повідомлень: 3391 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 11:13 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .......

Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?

........

.......Вот кому была нужна туалетная бумага настолько, чтобы устраивать побоища?........

С туалетной бумагой мне тоже непонятно.

Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.

А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения). С туалетной бумагой мне тоже непонятно.Но вот с гречкой-солью людей вполне понимаю. Соль хранится долго и кушать не просит, но это мелочь.А гречка... Она таки в 2 раза подорожала и те, кто тогда много скупил, прилично сэкономил. (Учитывая, что скупались, в основном, бедные слои населения).

В случае апокалипсиса, на одной гречке с солью долго не протянуть, да и при таком монопитании туалетная бумага не особо то и нужна будет. В случае апокалипсиса, на одной гречке с солью долго не протянуть, да и при таком монопитании туалетная бумага не особо то и нужна будет. vetka Повідомлень: 6801 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 11:48 _hunter написав: А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".

А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".



Белых господ африканская молодежь не интересует Белых господ африканская молодежь не интересует justit Повідомлень: 4986 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1541 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 11:50 ЛАД написав: Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях? Просто интересно, кого вы обвиняли бы несколько столетий назад в чумных эпидемиях?



Грешников и иноверцев вестимо Грешников и иноверцев вестимо justit Повідомлень: 4986 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1541 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2558255925602561 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7352 1714217

ЛОБ Сер 06 січ, 2021 10:19