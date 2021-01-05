Патриарх РПЦ Кирилл Гундяев сравнил с неверующими тех, кто игнорирует пандемию. По его словам и то, и другое смертельно опасно и глупо.



«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции»