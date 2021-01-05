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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2559256025612562

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:01

  Вкладчик1234 написав:
Конгрессмен-республиканец Кевин Брэйди, привившийся вакциной Pfizer в декабре, заболел COVID-19


Повёлся на "демократические" разводки, и поплатился :)

Пока в эффективность в ~90% укладывается...
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:03

  Вкладчик1234 написав:
Конгрессмен-республиканец Кевин Брэйди, привившийся вакциной Pfizer в декабре, заболел COVID-19


Повёлся на "демократические" разводки, и поплатился :)

"Чукча не читатель - чукча писатель..." (с)
Выработка иммунитета занимает месяц + повторная прививка.
Если заболел через пару дней ПОСЛЕ прививки, она не поможет (так же как и от гриппа, должно пройти время для выработки антител).
Это черным по белому написано по вакцинации... но кто жи те инструкции и правила читает. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:07

  ЛАД написав:И очень надеюсь, что мировой войны сейчас не будет (основное отличие).


Так обе мировые велись не во всем мире, а на вполне себе ограниченной территории этого мира.
Термин, если присмотреться не совсем верный просто.
Хотя как смотреть
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:09

  Starikan написав:
  komp написав:
  andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю:
Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук
Посади у НАН України:
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів
Старший науковий співробітник

Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?

Я ее когда-то немного почитал и всё понял, дальше не стал.
Вообще читать лучше практикующих врачей.


Я вот все думаю.
Фамилии там какие-то... Заболотный, Неумывакин...
Это тролле-намек или, просто совпало? :o
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:21

  Вкладчик1234 написав:
Конгрессмен-республиканец Кевин Брэйди, привившийся вакциной Pfizer в декабре, заболел COVID-19


Повёлся на "демократические" разводки, и поплатился :)


Ну так вакцина не захищає від хвороби, просто полегшує її перебіг. :)
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/ ... 0565.shtml
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:03

Патриарх РПЦ Кирилл Гундяев сравнил с неверующими тех, кто игнорирует пандемию. По его словам и то, и другое смертельно опасно и глупо.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции»

"Оседлал волну" :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://strana.ua/news/310460-v-ukraine ... enhi-.html

Похоже процесс вакцинации пошел, и с высшего руководства страны.

Бессмертные и бесстрашные, наверное, не читали антивакцинаторов, свидетелей рептилоидов и чипирования.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:22

  _Mykola_ написав:https://strana.ua/news/310460-v-ukraine-nachalas-podpolnaja-vaktsinatsija-ot-koronavirusa-za-denhi-.html

Похоже процесс вакцинации пошел, и с высшего руководства страны.

Бессмертные и бесстрашные, наверное, не читали антивакцинаторов, свидетелей рептилоидов и чипирования.

Пожелаем им максимум побочки :)
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