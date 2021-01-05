Конгрессмен-республиканец Кевин Брэйди, привившийся вакциной Pfizer в декабре, заболел COVID-19
Повёлся на "демократические" разводки, и поплатился
"Чукча не читатель - чукча писатель..." (с) Выработка иммунитета занимает месяц + повторная прививка. Если заболел через пару дней ПОСЛЕ прививки, она не поможет (так же как и от гриппа, должно пройти время для выработки антител). Это черным по белому написано по вакцинации... но кто жи те инструкции и правила читает.
andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю: Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук Посади у НАН України: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів Старший науковий співробітник
Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?
Я ее когда-то немного почитал и всё понял, дальше не стал. Вообще читать лучше практикующих врачей.
Я вот все думаю. Фамилии там какие-то... Заболотный, Неумывакин... Это тролле-намек или, просто совпало?
Патриарх РПЦ Кирилл Гундяев сравнил с неверующими тех, кто игнорирует пандемию. По его словам и то, и другое смертельно опасно и глупо.
«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции»
Коллега который переболел пару недель назад коронавирусом, на сегодняшнем колле жаловался на тяжесть в груди и задышку когда попробовал начать тренировку. Ему и 40 нет. Но опасные последствия конечно у вакцины, а от коронавируса только пенсионеры могут пострадать.