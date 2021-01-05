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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2560256125622563

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:17

  justit написав:
  ЛАД написав:И очень надеюсь, что мировой войны сейчас не будет (основное отличие).


Так обе мировые велись не во всем мире, а на вполне себе ограниченной территории этого мира.
Термин, если присмотреться не совсем верный просто.
Хотя как смотреть

Не буду спорить о терминологии, в чём-то Вы правы.
Но суть не в термине, а в масштабах.
И сегодня какие-то регионы могут остаться в стороне. Но вряд ли их это спасёт. Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Ну так вакцина не захищає від хвороби

Это что-то новое в науке.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В ЕС рекомендовали и сертифицировали для использования вторую по счету вакцину от COVID – американской компании Moderna.

Первой была Pfizer/BioNTech..
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