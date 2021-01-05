Не буду спорить о терминологии, в чём-то Вы правы.
Но суть не в термине, а в масштабах.
И сегодня какие-то регионы могут остаться в стороне. Но вряд ли их это спасёт. Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:17
Не буду спорить о терминологии, в чём-то Вы правы.
Но суть не в термине, а в масштабах.
И сегодня какие-то регионы могут остаться в стороне. Но вряд ли их это спасёт. Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В ЕС рекомендовали и сертифицировали для использования вторую по счету вакцину от COVID – американской компании Moderna.
Первой была Pfizer/BioNTech..
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