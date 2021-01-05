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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:17

  justit написав:
  ЛАД написав:И очень надеюсь, что мировой войны сейчас не будет (основное отличие).


Так обе мировые велись не во всем мире, а на вполне себе ограниченной территории этого мира.
Термин, если присмотреться не совсем верный просто.
Хотя как смотреть

Не буду спорить о терминологии, в чём-то Вы правы.
Но суть не в термине, а в масштабах.
И сегодня какие-то регионы могут остаться в стороне. Но вряд ли их это спасёт. Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Ну так вакцина не захищає від хвороби

Это что-то новое в науке.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В ЕС рекомендовали и сертифицировали для использования вторую по счету вакцину от COVID – американской компании Moderna.

Первой была Pfizer/BioNTech..
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:02

  vetka написав:Можно одим шприцом колоть всю семью, при этом просто вытирать антисептиком, а лучше спиртом конечно, иглу. Пусть паникеры не благодарят за лайфхак


Какой-то жуткий безграмотный трэш. Из разряда советов - помочиться на ожог или бабушка поплевала внуку на ранку с целью обеззараживания, потому что в слюне нет микробов.
За такой лайфхак, примененный на практике, на суровом Западе медсестру вполне могут привлечь к уголовной ответственности, а клинику, где она сделала к серьезному штрафу.
При уколе после того, как процесс нажатия поршня в шприце был закончен, происходит микроотскок поршня назад, в результате внутрь иглы неминуемо попадает микродоза крови или лимфы человека, после чего сколько бы медсестра не протирала антисептиком иглу, а лучше спиртом )), попавшее внутрь иглы микросодержимое попадает при попытке уколоть этой иголкой другого человек внутрь другого человека.
В качестве лайфхака действительно можно прокипятить иглу в течение 20 минут.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 січ, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:07

freeze
Раньше многоразовые шприцы были, с многоразовыми иглами которые дезинфицировались в автоклавах. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:09

  _Mykola_ написав:freeze
Раньше многоразовые шприцы были, с многоразовыми иглами которые дезинфицировались в автоклавах. :roll:


Это немного другое, чем "просто вытереть антисептиком или лучше спиртом"(c) )))
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 січ, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:09

В настоящее время в Аргентине одобрено использование оксфордской AstraZeneca, Pfizer и российской Sputnik V. Причем вакцину AstraZeneca даже производят в Аргентине — на площадке mAbxcience (Sigman Group), но первой в страну доставили российскую Sputnik V.

Маковеев, как и местные жители, считает, что это либо редчайшее стечение обстоятельств, либо классический случай коррупции: «сделку с Pfizer правительство Аргентины откладывает, потому что американцы не готовы платить откаты, зато с русскими таких проблем нет».

Между тем, аргентинский президент в день подписания контракта на поставку 10,5 млн доз российской вакцины пообещал, что привьется первым. Впрочем, он быстро передумал после того, как российский лидер Владимир Путин заявил, что сам прививаться не будет, поскольку вакцина не подходит для людей старше 60-ти.

Напомним, что российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 17 декабря заявил, что пока не привился от COVID-19. Он пообещал вакцинироваться позднее, когда «Спутник» одобрят для людей в возрасте 60 и более лет.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/06/1881094.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:17

  andriykulyk76 написав:
  Вкладчик1234 написав:
Конгрессмен-республиканец Кевин Брэйди, привившийся вакциной Pfizer в декабре, заболел COVID-19


Повёлся на "демократические" разводки, и поплатился :)


Ну так вакцина не захищає від хвороби, просто полегшує її перебіг. :)
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/ ... 0565.shtml


Вы маленько перекрутили цитату из процитированной статьи.
Там сказано, что вакцина не защищает от встречи с инфекцией.
Что выглядит здраво, поскольку вакцина это не противогаз.
А вообще перечитайте на досуге, что значит широко публикуемые цифры - эффективность вакцины такой-то столько-то процентов. Это цифры, которые на слуху у всех сейчас, относится именно к случаю - заболеть, причём с любыми симптомами в сравнении с контрольной группой(непровакцинированных).
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:25

  Faceless написав:

Посмотрел этот трейлер, потом сам фильм
Зображення

Итог - почти полтора часа зря потерянного времени, фильм а-ля "Санта Барбара", слащавая мелодрама для домохозяек, снятая по-быстрому на волне интереса к Ковиду. Рейтинг IMDb - 4,4.

P.S. Скрин из программы "Zona", она есть и для Виндовс, и для Андроид. На самом деле фильм выложен в довольно хорошем качестве, WEB-DLRip.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:34

  IgA написав:Коллега который переболел пару недель назад коронавирусом, на сегодняшнем колле жаловался на тяжесть в груди и задышку когда попробовал начать тренировку. Ему и 40 нет. Но опасные последствия конечно у вакцины, а от коронавируса только пенсионеры могут пострадать.

Это все от перерыва тренировок. Ну или и раньше он занимался через пень колоду, плюс большой перерыв.
Востаннє редагувалось vetka в Сер 06 січ, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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